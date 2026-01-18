À©¥³¥ì22½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î19ºÐ¥°¥é¥É¥ë¡¡¡Ö¥Ð¥ë¡¼¥ó¡¦¥Ò¥Ã¥×¡×¤¬ÉÁ¤¯Ì¥ÏÇ¤Î¶ÊÀþÈþ
¡ÖÀ©¥³¥ì22¡×½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½÷Í¥¤Î¾¾Åç¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¤¬¡¢ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥°¥é¥Ó¥¢»¨»ï¡Øsabra¡ÙÂè6¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é¡¹¤·¤µ¡õÁ¯Îõ¥ª¥ì¥ó¥¸¥«¥é¡¼¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤ÇÌ¥¤»¤ë¾¾Åç¤«¤Î¤ó¤µ¤ó
1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Ü¥¯¤È¤«¤Î¤ó¡£¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ç³èÆ°Ãæ¤Î¾¾Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ë¡¼¥ó¡¦¥Ò¥Ã¥×¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÂçÃÀ¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£ÇØÃæ¤«¤é¤¯¤Ó¤ì¡¢¤Þ¤ó´Ý¥Ò¥Ã¥×¤ØÂ³¤¯½÷¿À¤Î¶ÊÀþÈþ¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
É½»æ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤Î»³ÅÄ¤¢¤¤¤µ¤ó¡£¤ªÀµ·î¤é¤·¤¤¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÃåÊª»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£ÃåÊª¤ò½ù¡¹¤ËÃ¦¤¤¤Ç¤¤¤¡¢I ¥«¥Ã¥×¤Î¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÅÔ´Ý¼ÓÌé²Ú¤µ¤ó¡¢°Ë¿¥¤¤¤ª¤µ¤ó¡¢²ÖºéÉö¹á¤µ¤ó¡¢ÀÐ°æÍ¥´õ¤µ¤ó¡¢Å·ÌÚ¤¸¤å¤ó¤µ¤ó¡¢ÇÈºêÅ··ë¤µ¤ó¡¢ËÙ¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¡¢°Ë´Ø¤¢¤ß¤µ¤ó¡¢Â¼¾åÍ¥¹á¤µ¤ó¡¢°«ÄÝ¤¦¤¿¤µ¤ó¡¢ÃÝÀîÍ³²Ú¤µ¤ó¡¢ºùÌÚÈþ½ï¤µ¤ó¡¢¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¤µ¤ó¡¢ÀîÂ¼¤¢¤¤¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ÁíÀª16¿Í¡¢Ä¶¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢º£¹æ¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥«¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¾Åç¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤Þ¤Ä¤·¤Þ¡¦¤«¤Î¤ó¡¡2006Ç¯4·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦É²¸©½Ð¿È¡¡T:162cm B:78 W:58 H:83 S24.0¡¡·ì±Õ·¿A·¿¡¡¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡ÖÀ©¥³¥ì22¡×½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡3ÂåÌÜ¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡¡¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤ÏÎÁÍý¡¦½¬»ú¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¢¡¼¥È¡¡ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¡Ê@kanon_ecdy¡Ë¡¢Instagram¡Êkanon401_official¡Ë