ド迫力の新「“和製”スーパーカー」市販化へ！

2026年1月9日から11日まで幕張メッセで開催された「東京オートサロン2026」。

展示列に並んだ多くの車両の中でもひときわ目を引いたのが、“和製スーパーカー”を目標にバリュープログレスが製作した「BEAST（ビースト）」です。

【画像】超カッコイイ！ これがド迫力の新「“和製”スーパーカー」です！（69枚）

この力作は、一体どのような思いで製作されたのでしょうか。

真っ赤なカラーと、今時のクルマには少なくなった角張ったデザイン、大きく伸びるリアウイングや、多段式のリアディフューザーと、見る者を圧倒するビースト。

バリュープログレスは以前から個性的なカスタムカーを東京オートサロンに出展しており、マーチをベースにした「TOY BOX」シリーズを手がけ、2003年にはフロント4輪／リア2輪の6輪車「TOY BOX ALLIGATOR」、2005年には進化させた「TOY BOX ALLIGATOR II」を出展しています。

その後2010年には、トヨタ「MR-S」をベースに大改造を施したスーパーカー「Drag Star F1」、2011年に「DragStar F1 Dragon」も出展。

コンセプトカー部門における優秀賞をたびたび受賞するなどしているほど、コンセプトの優秀さとカスタムのクオリティに定評があります。

しかし、その後の2011年に東日本大震災が発生し、本業である自動車整備工場は一旦事業をストップせざるをえませんでした。

幸いにも福島県の内陸にある同社の被害は限定的でしたが、震災復興のための自動車整備や販売などの事業で多忙を極めることに。

そしてようやく震災復興に携わる業務が落ち着いてきたことで、以前から行ってきたカスタマイズ部門を再始動。

ジャパンカスタマイズの頂点を目指して、「よりユニーク」「よりかっこいい」「より夢があり型にはまらない」「夢を形に」といったモットーの元に、スーパーカーを製作し始めました。

こうして製作されたビーストのベースとなっている車両は、ランボルギーニ「ディアブロ」です。

もはやその原型は分からないほどカスタマイズされていますが、この“原型を分からなくする”ことも、同社のカスタマイズの方向性とのこと。

スーパーカーとは、見ている人に驚きを与え、夢を持ってもらうことが大事。これは何だろうと思ってもらえるのが楽しいと言います。

もちろんディアブロがベースとなっているため、エンジンはV型12気筒というパワフルな動力を搭載し、MTを組み合わせます。

それに見合うようなスタイリングを持たせたい。ということで、何度も何度もデザインを描き、実際にボディを作り上げても、バランスがおかしいとまたやり直す。

このような作業を幾度と繰り返しました。

さらに、先述のように本業の整備業などが多忙だったため、カスタマイズ部門は合間を見ながらの作業となり、ここまで仕上げるのに数年を要してしまったと言います。

こうして苦労の末に完成したビースト。

今回の実車展示を見た観客からは多くの反響が寄せられ、「ベース車は何ですか？」という当然の声から、「伊勢海老っぽい」や「まるでバットマンカー」というユニークな声もあったそう。

「海外の方からも関心を持ってもらえたほか、子どもたちはニコニコしながら写真を撮っていきます。そういう姿を見ているだけでも楽しい気持ちになれますし、実際の声を聞くことで次への構想も湧き上がっていきます」と担当者は話します。

また、同業となるカスタムメーカーも見学に来ており、エアロ製作の品質や個性的なデザインなどに感心し、新たな仕事の依頼が飛び込んでくることもあったようです。

確かにこれだけの造形を作り上げる技術があれば、どのような物も作れそうです。

そしてこのビーストは今後の販売も予定しており、今回展示されたマスターモデルを元にしつつ、細部の煮詰めや市販品としての設計を施したうえで、車検を取得して実際に公道で走れるように仕上げていくとのこと。

ちなみに現在の段階でも車検は見越しているので、各種要件に見合うように設計されているということです。

※ ※ ※

「10人居て、全員が好きじゃなくても、数人に刺さればそれで良い」という、個性的なデザインを纏って登場したビースト。

しかしスーパーカーとしては、それが正解かもしれません。

「野獣」を意味するビーストという名前の通り、どんな獰猛な走りをするのか早く公道で見てみたいですね。