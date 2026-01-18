¡ÖÂÎÄ´Êø¤·¤ÆÁé¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×RIZIN¥¬¡¼¥ëà¾×·â¥¦¥¨¥¹¥È¥µ¥¤¥ºá¸øÉ½¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡Ö¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤À¤è¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤¬»ñËÜ¤À¤è¡Á¡×
¡Ö»ä¤Î»ö¤À¤«¤é¤¹¤°¸µ¤ËÌá¤ë¤«¤Ê¡×
¡¡RIZIN¥¬¡¼¥ë¤Î²ÖÇµ°áÈþÍ¥¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸½ºß¤Îà¾×·â¥¦¥¨¥¹¥È¥µ¥¤¥ºá¤ò¸øÉ½¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö12·î¤ËÂÎÄ´Êø¤·¤Æ¤«¤éÁé¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤È¥¦¥¨¥¹¥ÈÂ¬¤Ã¤¿¤é55¥»¥ó¥ÁÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£º£¤ÏÃå¤Æ¤¿Éþ¤¬´Ë¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢»ä¤Î»ö¤À¤«¤é¤¹¤°¸µ¤ËÌá¤ë¤«¤Ê¡×¤È¡¢Ç¯Ëö¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¥¦¥¨¥¹¥È¤¬55¥»¥ó¥ÁÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡º£·î9Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¤â¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎºÙ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£²ÖÇµ°á¤ÏÀè·î¡Ö2½µ´ÖÄøÉ÷¼Ù¤ò¤³¤¸¤é¤»¤ÆÁé¤»¤¿¿Í¡×¤È¡¢ÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤À¤è¡×¡Ö¿ÈÂÎ¤¬»ñËÜ¤À¤è¡Á¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¤Ç¤¹!¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¹â¤¹¤®¤Æ¹¥¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£