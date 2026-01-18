北総鉄道（千葉県鎌ヶ谷市）と白井市は２３日から、アニメ化された人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」とのコラボレーション企画を開催する。

北総線の白井駅をウマ娘仕様に装飾するほか、市内でスタンプラリーを行う。

白井駅を特別に描き下ろしたイラストで装飾するほか、北総線車両の車内広告スペースをキャラクター１２３人のポスターなどで埋め、オリジナルヘッドマークを付けた「広告ジャックトレイン」１編成（７５００形）も運行する。

記念乗車券付きのスタンプラリー台紙セットも２３日に発売する。白井駅や西白井駅など４か所にスタンプを設置し、すべて集めた特典としてクリアポスター（先着１５００人）を用意した。市は、市内の飲食店などでウマ娘のキャラクターがあしらわれたトレーディングカード１１種類の配布を予定している。

同市には、日本中央競馬会（ＪＲＡ）の騎手養成機関「ＪＲＡ競馬学校」がある。同市と北総鉄道は白井駅や西白井駅周辺の地域活性化を図るための連携協定を締結し、２２年からは西白井駅の副駅名称を「梨も騎手も育つ街」としている。ウマ娘とのコラボ企画は２４年に続いて２回目。

北総鉄道の担当者は「若い世代に電車に乗ってもらい、白井市を知ってもらうきっかけになれば」と話している。