EXILE TAKAHIRO、書道8段の腕前披露「LDH PERFECT YEAR」開幕宣言「人生の宝物になりました」
【モデルプレス＝2026/01/18】EXILE TAKAHIROが18日、都内で開催された『LDH PERFECT YEAR 2026 開幕記念会見』に出席。書道8段の腕前を披露した。
【写真】41歳EXILEメンバーが書道パフォーマンスで美文字披露
イベントの冒頭では、EXILE TAKAHIROが書道界の巨匠・吉川壽一氏とコラボ書道パフォーマンスを行い、「LDH PERFECT YEAR 2026」の開幕を記念して、4m×2mの巨大な書を2人で書き上げた。この日はEXILE AKIRA、THE RAMPAGEの陣・吉野北人、FANTASTICSの木村慧人・中島颯太、BALLISTIK BOYZの奥田力也・砂田将宏、LIL LEAGUEの岩城星那・中村竜大、KID PHENOMENONの夫松健介・岡尾琥珀、f5veのKAEDE、佐藤晴美、Girls2（※「2」は正しくは2乗表記）の鶴屋美咲・小川桜花、iSCREAM／CIRRAのYUNA・HINATAも出席していた。
東京ドームで行う『EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜』について、AKIRAは「4月21・22日で開催させていただきます東京ドーム公演は、昨年の『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』というライブがものすごく、本当にありがたいことに好評でしたので。そのテーマは引き続きなんですけれども、東京ドーム公演ならではのスペシャルな演目であったりセットリストというのは用意していますので。幸先いいスタートを切れればなと思います」とコメント。「とにかく東京ドーム公演では、ファンの皆さんはもちろん、世間の皆さんもアッと驚くサプライズだったり…危ないですね（笑）。言っちゃいそうですけれども」とネタバレしそうになりながらも「EXILEならではの楽曲であったり、様々なプロジェクト・企画を用意しておりますので。ぜひ4月21日・22日の東京ドーム公演に期待していただけたらなと思います」と力強く語っていた。
TAKAHIROは「EXILEもこれまでの長い歴史の中で、いろんな形を変え、変化を進化に変え、突き進んできました」としたうえで「ボーカルの僕としては、会場も本当にありがたいことに、大きなところもやらせていただいたり、たくさんの方々に集まっていただきますが、そういった会場の広さだったりっていうのは関係なく、引き続きお一人お一人に、心を込めて届けられる歌を歌っていきたいなと思っております」と笑顔を見せた。
この日はPERFECT YEARについて、後輩からの質問に先輩が答える一幕もあった。TAKAHIROは昨年と違う公演の魅力を質問されると「去年回らせていただいた『THE REASON』のドームツアーが、1公演1公演、ファンの皆さんと、同じセットリストでありながらすごく違う魅力をお互いに感じ合って、1公演ずつがオリジナリティ溢れるステージになりました」と回想し「メンバーの若さだったり、そういったところにも刺激を感じながらもツアーを回ることができたので。去年のことを踏まえて、今年はもっともっとパワーアップしたステージにしたいなと思うんですけど、付け加えるとなると、セットリストがばれるっていうことになってくる（笑）。内容は言えないかなと思いますが、必ず去年よりは素晴らしいステージをお届けしたいなと思っています」と宣言。そして「ドームツアーでいうと、僕たちの最初のドームツアーって、ドームの前にホールを回らせていただいて、ドームに向かうっていう形だったので。ファンの皆さんとも、メンバー一同、スタッフ一同も、血気を上げながらドームに突き進むことができたんですけど、そういったコントラストというか。そういった意味ではステージはもちろん、ファンの皆さんがたくさん集まっていただいている景色はもちろんなんですけど、ケータリングが豪華になる（笑）。そこはアーティストの楽しみの一つでもあるかな」と笑顔を見せた。
これに頷いたAKIRAは「パフォーマーのアイシングのサイズも大きくなりますね。ホールだと子供のおもちゃのプールみたいなんですけど、大きくなりますね（笑）」と明かして、TAKAHIROは「いろんなものが手厚くなるので。それも楽しんでいただけたら。それでコンディションを上げてくれたらいいなと思います」と後輩たちにエールを送った。
パフォーマンスで完成させた文字について、TAKAHIROは「人生の宝物になりました」と笑顔。吉野は「神業です」「TAKAHIROさん、改めてすごいなって思いましたね」と尊敬の気持ちを明かした。TAKAHIROは「ご覧いただいたように、色とりどりな活動をしていけたらなと思うんですけども、僕とAKIRAさんは、個人的ではありますが、EXILE加入20周年でもあるので。僕たち2人もメモリアルな1年を作っていけたらなという意味では、本当に様々な活動を通して、皆さんにいろんなアプローチをしていきたいなと思うので。今年は『LDH Girls EXPO』もありますし。僕とAKIRAさんは、マネージャー兼セキュリティで行こうかなって」と笑顔で話していた。（modelpress編集部）
◆EXILE TAKAHIRO、書道パフォーマンスで美文字披露
イベントの冒頭では、EXILE TAKAHIROが書道界の巨匠・吉川壽一氏とコラボ書道パフォーマンスを行い、「LDH PERFECT YEAR 2026」の開幕を記念して、4m×2mの巨大な書を2人で書き上げた。この日はEXILE AKIRA、THE RAMPAGEの陣・吉野北人、FANTASTICSの木村慧人・中島颯太、BALLISTIK BOYZの奥田力也・砂田将宏、LIL LEAGUEの岩城星那・中村竜大、KID PHENOMENONの夫松健介・岡尾琥珀、f5veのKAEDE、佐藤晴美、Girls2（※「2」は正しくは2乗表記）の鶴屋美咲・小川桜花、iSCREAM／CIRRAのYUNA・HINATAも出席していた。
TAKAHIROは「EXILEもこれまでの長い歴史の中で、いろんな形を変え、変化を進化に変え、突き進んできました」としたうえで「ボーカルの僕としては、会場も本当にありがたいことに、大きなところもやらせていただいたり、たくさんの方々に集まっていただきますが、そういった会場の広さだったりっていうのは関係なく、引き続きお一人お一人に、心を込めて届けられる歌を歌っていきたいなと思っております」と笑顔を見せた。
◆TAKAHIROの作品を後輩が絶賛「神業です」
この日はPERFECT YEARについて、後輩からの質問に先輩が答える一幕もあった。TAKAHIROは昨年と違う公演の魅力を質問されると「去年回らせていただいた『THE REASON』のドームツアーが、1公演1公演、ファンの皆さんと、同じセットリストでありながらすごく違う魅力をお互いに感じ合って、1公演ずつがオリジナリティ溢れるステージになりました」と回想し「メンバーの若さだったり、そういったところにも刺激を感じながらもツアーを回ることができたので。去年のことを踏まえて、今年はもっともっとパワーアップしたステージにしたいなと思うんですけど、付け加えるとなると、セットリストがばれるっていうことになってくる（笑）。内容は言えないかなと思いますが、必ず去年よりは素晴らしいステージをお届けしたいなと思っています」と宣言。そして「ドームツアーでいうと、僕たちの最初のドームツアーって、ドームの前にホールを回らせていただいて、ドームに向かうっていう形だったので。ファンの皆さんとも、メンバー一同、スタッフ一同も、血気を上げながらドームに突き進むことができたんですけど、そういったコントラストというか。そういった意味ではステージはもちろん、ファンの皆さんがたくさん集まっていただいている景色はもちろんなんですけど、ケータリングが豪華になる（笑）。そこはアーティストの楽しみの一つでもあるかな」と笑顔を見せた。
これに頷いたAKIRAは「パフォーマーのアイシングのサイズも大きくなりますね。ホールだと子供のおもちゃのプールみたいなんですけど、大きくなりますね（笑）」と明かして、TAKAHIROは「いろんなものが手厚くなるので。それも楽しんでいただけたら。それでコンディションを上げてくれたらいいなと思います」と後輩たちにエールを送った。
パフォーマンスで完成させた文字について、TAKAHIROは「人生の宝物になりました」と笑顔。吉野は「神業です」「TAKAHIROさん、改めてすごいなって思いましたね」と尊敬の気持ちを明かした。TAKAHIROは「ご覧いただいたように、色とりどりな活動をしていけたらなと思うんですけども、僕とAKIRAさんは、個人的ではありますが、EXILE加入20周年でもあるので。僕たち2人もメモリアルな1年を作っていけたらなという意味では、本当に様々な活動を通して、皆さんにいろんなアプローチをしていきたいなと思うので。今年は『LDH Girls EXPO』もありますし。僕とAKIRAさんは、マネージャー兼セキュリティで行こうかなって」と笑顔で話していた。（modelpress編集部）
