「療養者の生活」を守るために、訪問看護が知っておきたい様々な職種との連携とは【訪問看護のアイデア帖】

他職種・多職種との連携「訪問入浴介護サービスとの連携」

訪問入浴介護サービスは、自宅での入浴が困難な療養者に対して、専門スタッフが訪問し、浴槽を持ち込んで入浴介助を行います。

皮膚状態の確認

入浴前後の皮膚状態（褥瘡、発赤、乾燥など）や身体状況の変化や入浴後に必要な保湿ケアや軟膏塗布などを情報共有します。

医療処置への配慮

創部保護、カテーテル管理など、入浴時に注意すべき医療処置について具体的に伝えます。

全身状態の把握

入浴中のバイタルサインの変化や、全身状態に関する情報を共有します。

入浴後のケア

入浴後の保湿ケアや軟膏塗布など、普段行っているケアを共有します。

他職種・多職種との連携「訪問薬剤師との連携」

訪問薬剤師は、療養者の自宅を訪問し、薬の管理、服薬指導、残薬調整、薬の効果や副作用の確認などを行います。

服薬状況の共有

療養者の服薬状況（飲み忘れ、飲み過ぎ、拒否など）、副作用の有無、薬に関する困りごとを共有します。

多職種連携での服薬支援

服薬カレンダーの活用、一包化、服薬介助の工夫など、多職種で連携した服薬支援について相談します。

薬剤に関する情報交換

新しい薬や変更された薬について、薬剤師から情報提供を受け、看護ケアに生かします。看護師からも、療養者の生活状況に合わせた服薬方法の提案などを行います。

残薬調整

不要な薬や残薬の整理について相談し、適切な管理を依頼します。

他職種・多職種との連携「福祉用具貸与・販売事業所との連携」

福祉用具貸与・販売事業所は、療養者の身体状況や生活環境に合わせた福祉用具（ベッド、車椅子、手すりなど）の選定・設置・調整・メンテナンスを行います。

身体状況と ADL の変化

療養者の身体機能の変化や、ADLの状況を共有し、適切な福祉用具の選定に役立てます。

生活環境の評価

自宅の構造や生活動線などを共有し、より安全で快適な生活を送るための用具選定について意見交換します。

使用状況の確認

導入後の福祉用具の使用状況や、療養者の身体への適合状況、不具合などを情報共有します。

住宅改修の相談

必要に応じて、住宅改修に関する情報提供や、ケアマネジャーと連携しての相談を行います。

