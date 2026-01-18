栄養豊富＆日持ちする！「高野豆腐の白和え」が便利

水切り不要！あの乾物を使って簡単白和え

おいしい白和えが食べたい！でも豆腐の水切りは面倒だし、日持ちしないのが悩み…そんな時はいつもと少し違う「高野豆腐の白和え」を作ってみませんか？高野豆腐を和えごろもにすれば、野菜の水分を吸ってくれて水っぽくならず、豆腐よりも日持ちする白和えが簡単にできます。

高野豆腐はすりおろして

高野豆腐をおろし金ですりおろし、醤油・砂糖・みそなどの調味料を加えれば和え衣のでき

あがり。水切りがいらないのでスピーディーに用意できます。

あとはゆでた野菜と和えれば完成です！

高野豆腐の新しいレシピを発見！

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）には「高野豆腐すりおろしいいアイデア！ベチャつきなく作り置きOK納得」など、豆腐の水切りの手間がいらないことに喜びのコメントが寄せられています。





高野豆腐をすりおろして使うだけで、簡単にできて日持ちがするのはとても嬉しいことですね。高野豆腐を使った簡単白和え、たくさん作って少しずつ楽しんでみませんか。（TEXT：菱路子）

「作りおきおかず」保存のルールをおさらい

保存状況により、保存期間は異なりますので、なるべく早く食べきりましょう。



冷蔵庫や冷凍庫で保存…常温での保存は避ける

清潔な保存容器を使用する…水滴や汚れは腐敗の原因に

取り分け用の箸で取り出す…口に直接入れる箸や手でさわるのはNG

お弁当に入れるときはレンジで再加熱＆完全に冷ます

作った日付を記しておく

冷蔵の場合は、2〜3日を目安に食べきる

