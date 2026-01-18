新日本プロレスは18日、千葉・佐倉市民体育館で「永田裕志 Produce Blue Justice XVII〜青義変遷〜」を行った。

2月11日の大阪大会でNEVER無差別級の初防衛戦を行う王者・ウルフアロンは初のメイン。ボルチン・オレッグ、矢野通、永田裕志と組み、挑戦者の成田蓮、ディック東郷、高橋裕二郎、EVIL組と8人タッグで対戦した。

矢野がHOT軍に捕まるとすぐにウルフがカットに入る。挑戦者の成田も乱入し、ウルフを場外へ落とすと、すぐに後を追い、鉄柵攻撃。再びウルフが登場し、ボディースラムなどを決める。成田の足首固めにヒヤリも。逆にラリアット。HOTが乱入し、集団攻撃では急所攻撃を食らい、悶絶した。ロープでの首締め。アングルスラムから12分38秒、逆三角絞めでディック東郷を絞め落とした。試合後は「ウルフ」「永田」コールが響いた。マイクを持つと「はじめまして、プロレスラーのウルフアロンです。新日本に入るにあたり、永田さんには多大なるご恩を感じています。きょうこの場でその恩を全て返したとは思いません。同じリングの中で戦えて最高の気分です」と笑顔。続けて「永田さん今年で最後じゃないですよね。これからも永田さんには教えてもらいたいことがあるのでこれからも引き続きお願いします」と頭を下げた。

バックステージでは「永田さんが新日本に入るきっかけをつくってくれたので、永田さんと同じリングの上で試合ができて、ホントに感慨深い気持ちもあった。また1日1日成長してもっと強いプロレスラーになって、恩返ししたい」と話す。デビュー3試合目での初のメインには「メインで戦うのは大きな言い方すれば、これから何回もやっていくので、きょうの緊張感を自分で落とし込んでこういった場でも自分の力を全て発揮できるような選手になりたいと思った」と前向きに話した。