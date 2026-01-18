TBS NEWS DIG Powered by JNN

進化が止まらない冷凍食品。大容量の冷凍食品が人気の「コストコ」や、約1300種類の冷凍食品が並ぶ業務用食品スーパー「アミカ」など、色々なお店で皆さんの活用術を調査しました。