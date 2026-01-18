¡Ú THE RAMPAGE¡¦µÈÌîËÌ¿Í ¡Û¡¡¡ÖPERFECT YEAR¡×¤Î1Ç¯¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂô»³²ñ¤¨¤ë¡×¡¡ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡ÖLDHÂç¹¥¤¡×¸åÇÚ¤ËÂ£¤Ã¤¿¡È¶â¸À¡É
THE RAMPAGE¤Î¿Ø¤µ¤ó¤ÈµÈÌîËÌ¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖLDH PERFECT YEAR 2026¡×¤Î³«ËëµÇ°²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú THE RAMPAGE¡¦µÈÌîËÌ¿Í ¡Û¡¡¡ÖPERFECT YEAR¡×¤Î1Ç¯¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂô»³²ñ¤¨¤ë¡×¡¡ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡ÖLDHÂç¹¥¤¡×¸åÇÚ¤ËÂ£¤Ã¤¿¡È¶â¸À¡É
2008Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖPERFECT YEAR¡×¤Ï¡¢6Ç¯¤Ë1ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ëLDH¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁíÎÏ¤ò¤¢¤²¤¿Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¡£
2·î¤«¤é¥Ä¥¢¡¼¤¬³«Ëë¤¹¤ëTHE RAMPAGE¤Î¿Ø¤µ¤ó¤Ï¡¢Á°²ó¤Î²ù¤·¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£ à6Ç¯Á°¡Ê2020Ç¯¡Ë¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ç4¸ø±é¤·¤«¤Ç¤¤º¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÆ±¤¸¥¿¥¤¥È¥ë¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤á ¤Þ¤¿¡¢à¤â¤Á¤í¤ó¿·¶Ê¤âÈäÏª¤·¤Þ¤¹¤·¡¢EXILE¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¹þ¤á¤¿¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥Ñ¡¼¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹á¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢àLDH¤òÇØÉé¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤á¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÈÌî¤µ¤ó¤Ïàº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡ÖPERFECT YEAR¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËËèÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÖTHE RAMPAGE¡×¤ÎÉ½¸½¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤á¤È¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¡¢à¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÂô»³²ñ¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÈ¯É½¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤éá¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¤Ç¡Ö´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÌä¤ï¤ì¤¿µÈÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖLDHÂç¹¥¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£à¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤³¤Î¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¤ë¤ÈËþÂ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ø¤â¤Ã¤È²Î¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òËá¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ê¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹á¤È¸åÇÚ¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
»×¤¤¤ä¤ê,
°ËÅì»Ô,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¶âÂ°²Ã¹©,
ÀÅ²¬,
³¤,
Ä¹Ìî,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
³ùÁÒ