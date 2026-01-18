Snow Man、新曲「STARS」2・2に配信 ドームツアー最終公演生配信でサプライズ初披露
9人組グループ・Snow Manが18日に京セラドーム大阪で行われたドームツアー最終公演内で、YouTube生配信『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON -大阪公演- ちょっとだけ生配信』を実施した。
【動画】Snow Man、新曲「STARS」をサプライズ初披露
YouTube生配信開始とともにライブのダブルアンコールで登場したSnow Manは、新曲「STARS」を2月2日午前0時に配信リリースすることを発表した。さらに同楽曲をサプライズで初披露。YouTubeの最大同時接続数は59万人を超え、大きな盛り上がりを見せた。
同楽曲はTBS系スポーツ2026のテーマ曲となっており、TBSで中継される『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』（2月6日〜22日）でも使用される。メンバーの渡辺翔太は、本楽曲を「皆さんや選手の方々の背中を押せるような一曲」と語った。
新曲『STARS』の歌唱模様はSnow Man公式YouTubeチャンネルにてアーカイブ配信が行われている。
【動画】Snow Man、新曲「STARS」をサプライズ初披露
YouTube生配信開始とともにライブのダブルアンコールで登場したSnow Manは、新曲「STARS」を2月2日午前0時に配信リリースすることを発表した。さらに同楽曲をサプライズで初披露。YouTubeの最大同時接続数は59万人を超え、大きな盛り上がりを見せた。
同楽曲はTBS系スポーツ2026のテーマ曲となっており、TBSで中継される『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』（2月6日〜22日）でも使用される。メンバーの渡辺翔太は、本楽曲を「皆さんや選手の方々の背中を押せるような一曲」と語った。
新曲『STARS』の歌唱模様はSnow Man公式YouTubeチャンネルにてアーカイブ配信が行われている。