ＬＤＨによる６年に１度の総合エンターテインメントの祭典「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ ２０２６」の開幕記念会見が１８日、都内で行われ、各グループから総勢１８人が集結した。書道八段の腕前を持つＥＸＩＬＥ ＴＡＫＡＨＩＲＯ（４１）ははかま姿で、世界的なＳＹＯＩＮＧアーティスト・吉川壽一氏と書道パフォーマンスを披露。縦２メートル・横４メートルの巨大な書を共作し、一筆入魂でＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲの機運を高めた。

男前なはかま姿で大判紙の前に立ったＴＡＫＡＨＩＲＯは「あけましておめでとうございます。今年初めての書き初めとなります。恐縮ですが、吉川大先生と一緒に心を込めて書きたい」と気合十分。吉川氏の迷いがない「ＰＥＲＦＥＣＴ」の字に続いて「ＹＥＡＲ」と筆を運んだ後、吉川氏が「開」、ＴＡＫＡＨＩＲＯが「幕」と交互に揮毫（きごう）した。力強く美しい書体を披露し、世界的な書道の巨匠を「うまい」とうならせた。

完成した書を見上げたＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ・吉野北人（２８）は「いや〜。本当に神業ですよね。初共演とは思えないほど息ピッタリ。吉川先生はもちろん素晴らしいのですが、ＴＡＫＡＨＩＲＯさんって改めてすごいなって」と尊敬のまなざし。吉川氏からも「はね上げというのは中々出せない線。やっぱり八段ですね」と腕前にお墨付きをもらい、ＴＡＫＡＨＩＲＯは「今日は良い夢が見られそうです」と白い歯を輝かせた。