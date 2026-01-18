大切なのは『今やる意識』


正月太りが気になるこの時期、宅トレのカリスマで人気インスタグラマー・ちぃさんのダイエットメソッドを参考にしてみませんか？　

かつて数々のダイエットに挫折し、体調不良にも悩まされていたというちぃさん。「運動をするライフスタイル」に変えたことで成功したリアルな体験をもとに、座ったまま・寝たままでもできるトレーニングや、習慣づくりのコツを教えてくれます。

痩せるのに必要なのは、根性ではなく「続けられる仕組み」。すきま時間で取り組める超低ハードルな宅トレを、日常に取り入れてみてください。

※本記事はちぃ著の書籍『最強ずぼら女子が成功した唯一のダイエット』から一部抜粋・編集しました。

できないならどーすればいいのか？


朝トレやらなきゃもったいない！！


一日の生活にはすきまトレのチャンスが眠っています


この時間でトレしちゃお


やるなら今！


トレーニングしないと気持ち悪い


■◆バックキック　左右各30回ずつを2セット

信号待ちやドライヤーをかけながらなど、どこでもできる！

いろいろお得な筋トレ


1.　自然に立って、片脚を少し後ろに引いたところから始めます。

2.　1の状態から、後ろに引いた足を真後ろに蹴り上げます。これを繰り返し、反対の足でも行います。

【POINT】

いつでもどこでもでき、足の上げ方で、鍛えられる筋肉を変えられたりと、いろいろお得な筋トレ。

■・ バンドを使ったアレンジ

バンドを使ったアレンジ


100円ショップなどにも売っているバンドを写真のように足にひっかけて行うと、より負荷をかけられます。

■足の上げ方を変えたアレンジ

足の上げ方を変えたアレンジ


（写真右）足を真後ろではなく、斜め後ろに蹴り上げると、お尻の上部からサイドに走る中臀筋が鍛えられます。

（写真左）写真のように足を大きくサイドに蹴り出すと、股関節周りや体幹も鍛えられます。

■内ももトレ　いつでも何回でも

テレビを観ながらや子どもの習い事の見学中にやってます！

膝と膝の間にボールなどを挟みます


1.　膝と膝の間にボールなどを挟みます。写真のボールは100円ショップで買ったボール。

2.　ボールをつぶすようにぎゅーっと内ももに力を入れます。ゆるめて力を入れるを繰り返して。

【POINT】

力を入れる時は、下っ腹にも力を入れて骨盤を安定させて。肩の力は抜いてね。

■・ 外出先でのアレンジ

人目が気になる場所では、タオルやハンカチを膝の間に挟みます


1.　人目が気になる場所では、写真のようにタオルやハンカチを膝の間に挟みます。

2.　ボールとは違って、ぎゅーっと力を入れず、ただ挟んでいるだけでも効果があります。

【POINT】

座っている時に膝が開いてしまう人は、内ももを鍛えられるこのながらトレが超おすすめ！

