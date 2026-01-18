「もう終わり。トッテナム史上最悪」OBが過激批判！フランク退任を要求。後任は？「理想を言えばシャビ・アロンソだ」
ビッグ６の一角を担うが、実際の順位は――。名門の不振が長引いている。
現地１月17日に開催されたプレミアリーグ第22節で、トッテナムは降格圏に沈むウェストハムとホームで対戦。15分に先制を許した後、64分にクリスティアン・ロメロの得点で一度は追いつくも、終了間際の90＋３分に決勝点を浴び、１−２で敗れた。
昨季は残留ラインぎりぎりの17位で、今季は現在14位。監督はアンジェ・ポステコグルーからトーマス・フランクに変わっても、苦しい戦いは変わらない。
ファンが「Time For Change」と書かれたフラッグを広げ、変革を促すなか、トッテナムOBのジェイミー・オハラ氏も現体制を痛烈に批判。英メディア『talkSPORT』で過激にフランク退任を求めた。
「もう終わりだ。トッテナムファンとして終わりだ。フランクにも、このチームにもうんざりだ。今までプレミアリーグを見てきたなかで最悪のトッテナムチームだ。選手たちから何も引き出せていない。彼には去る時が来た。こんなウェストハムに負けるなんてありえない。プレミアリーグ史上最低レベルのチームなのに...１−２で負けるなんてね」
現在39歳の同氏は、フランク監督と、今節で宿敵マンチェスター・シティを２−０で下したマンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック暫定監督を比較。求心力の差を強調した。
「選手たちはフランクを信じていない。今日のマンチェスター・ユナイテッドを見ろ。選手たちがキャリックを信じているのは一目瞭然だ。彼らは彼のために戦い、マンチェスター・シティ戦では見事なプレーを見せた。トッテナムの選手たちはフランクのためにプレーしていない。ブレントフォードから来た彼には荷が重すぎる。適任ではない」
では、後任は誰が相応しいのか。オハラ氏は「理想を言えば（先日にレアル・マドリーの監督を解任された）シャビ・アロンソだ。だが獲得は難しいだろう」と考えを示した。
苦境のトッテナムは、フランク体制で名門復活への足がかりを掴めるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
