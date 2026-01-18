今週の決算発表予定 ブロンコＢ、東京製鉄、ディスコなど (1月19日～23日)
■1月19日～23日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 1月19日―――――――――――― 3銘柄 発表予定
<5341> アサヒエイト [東Ｓ]
<8966> 平和不リート [東Ｒ]
<9250> ＧＲＣＳ [東Ｇ]
● 1月20日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<3091> ブロンコＢ [東Ｐ]
<8960> ユナイテッド [東Ｒ]
● 1月21日―――――――――――― 6銘柄 発表予定
<296A> 令和ＡＨ [東Ｇ]
<2979> ソシラ物流 [東Ｒ]
<3283> プロロジスＲ [東Ｒ]
<3472> ホテルレジＲ [東Ｒ]
<5990> スーパツール [東Ｓ]
<6146> ディスコ [東Ｐ] ★
● 1月22日―――――――――――― 2銘柄 発表予定
<8617> 光世 [東Ｓ]
<8976> 大和オフィス [東Ｒ]
● 1月23日―――――――――――― 10銘柄 発表予定
<2411> ゲンダイ [東Ｓ]
<2804> ブルドック [東Ｐ]
<5423> 東京製鉄 [東Ｐ]
<5576> ＯＢシステム [東Ｓ]
<5609> 日鋳造 [東Ｓ]
<6629> Ｔホライゾン [東Ｓ]
<6866> ＨＩＯＫＩ [東Ｐ]
<8977> 阪急阪神Ｒ [東Ｒ]
<9029> ヒガシＨＤ [東Ｓ]
<9701> 会舘 [東Ｓ]
※決算発表予定は変更になることがあります。
株探ニュース