ブランドバッグ、アクセサリー、メガネのフレーム…。年末の大掃除で見つかった不用品に、まさかの高額査定がつくケースが相次いでいます。新年の買取専門店に密着すると、取材中に最も高額査定となったのは高騰を続ける「金」でした。

■60代女性、「金」最高値更新で査定へ

都内に住む60代の女性が「買取大吉 銀座中央通り店」に持ち込んだのは、メガネのフレームと、歯のかぶせ物。80代の父が数十年前に買った金でできたメガネと、昔つけていた金歯でした。

「もう使わないから」ともらったもので、最高値を更新し続ける金の価格を見て売りに来たんだそう。

──お父さんは金がお好きだったんですか？

女性

「（買った）当時は好きだったんじゃないですかね。年末にどこを掃除しようかなと思って、自分の引き出しを順番に開けたら、『そうだ預かったものがある』と。（計）40万円を大きく超えたらいいなと思います」

査定員が数字を提示しました。「本日のは買い取り代金は34万2000円です」。2つとも素材は18金で、メガネフレームが30万8000円に、金歯は3万4000円になりました。

希望額には届きませんでしたが、女性は「使わないものをお金にかえられるのはありがたい。うなぎとかステーキとか、ちょっとずつおいしいものを家族で食べに行きたい」と話しました。

■現金にかえて娘の新生活費用に

続いて50代の女性が持ち込んだのは、18金でできた高級ブランドの指輪と、夫から査定を頼まれたという高級ブランド時計。「年末から片付けだして、年も変わったので、つけないものやブランドものを置いておいても仕方ないので…」と女性は言います。

この指輪は、夫婦の思い出の品だそうです。「25年前に結婚して、私の誕生日に花と一緒にもらった。大事に取っておいたけど、娘の生活費の足しに（したい）」

娘がこの春に就職し、2月から都内で一人暮らしを始めるといいます。

夫と話し合い、現金にかえて新生活の費用として渡すことにしたのです。「物価高いし、光熱費とか意外とかかると思うので、指輪があるよりはお金がある方がいいかなって」。希望額は、指輪と時計を合わせて50万円ほどです。

■時計と18金の指輪の査定額は？

結果はどうでしょうか。

査定員は「カルティエ（の指輪）はしっかり買い取りさせていただいて、こちらは16万円でお取りできます」と伝えました。

時計も状態が良かったため40万円での買い取りとなりました。女性は「（娘は）使わずに貯金すると思うんですけど、2月に家を借りて（新居に）移動するので、そのときに渡そうと思います」と話しました。

■母の代理で査定に…希望は10万円

取材中、最も高額査定となったのもやはり金。来店は初めてという20代の大学生からの依頼でした。「全部母のもので、代理で来ました」と言います。

持ってきたのは、高級ブランドのバッグや金のアクセサリーなど13点。すべて母が長年保管していたもので、仕事が忙しいため査定を頼まれたといいます。「年末年始に掃除して、家にあっても邪魔というか、（価値が）分からないので売ってみようかなと」

査定員

「お母様の中で希望額の話は？」

大学生

「10万円くらい。2桁いけば。金が入っているから10万円。適当な感じ」

お金の使い道は母と相談するそうですが、大学生は「旅行行きたいです。沖縄に行ったことがあるので、次は宮古島に友達と行きたい」と言います。

■「どこに110万円？」驚く依頼客

査定の結果は驚きの額でした。

査定員

「お渡しできる額が10万円の11倍の110万円」

大学生

「えっ！ すごい！ 110万円ですか？ 全部で？ えー、どこに110万円？」

金額は予想を大幅に超えた110万円。指輪など7点が18金でできていて、その総額だけで94万9000円でした。需要が高まっているという中古のブランドバッグ（4万円）やプラチナ製のネックレス（11万円）にも高値がつきました。

大学生

「わけわからない。震えます。偽物みたい。（母も）こんなに高くつくと思っていないと思うので喜ぶと思います、めちゃくちゃ」

（1月15日『news every.』より）