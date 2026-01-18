米マット最高峰で活躍する日本人女子レスラーがすっぴん姿のオフショットを公開。見事な“180度開脚”も披露するなど、リラックスした姿に多くのファンがリアクションしていた。

【画像】日本人女子、すっぴんトレーニング姿で見事な“180度開脚”

人気プロレスラーが団体の垣根を越えて集まるブラジリアン柔術のトレーニング施設「RUDOS」の公式Instagramが16日、恒例となっているトレーニングに訪れたレスラーたちとの集合写真を投稿。世界最大のプロレス興行「WWE」で活躍する日本人女子スーパースターのイヨ・スカイがすっぴんトレーニングウェア姿で“180度開脚”で写る一枚が公開された。

同施設のインスタグラムにたびたび登場するイヨは、この日も日本人レジェンドの坂井澄江氏らとともにパシャリ。ファンからも「ジーニアス・オブ・ザ・スカイ！」「イヨ、愛してる」「オーマイガー」などとコメントされていた。

投稿には「木曜の朝。今日も頑張っていこう！」とキャプションが書かれており、先日女子タッグタイトルを戴冠した直後でも変わらぬ日常のトレーニング風景を想像させる。翌日にはイヨに加え、同じWWEの舞台で活躍する男子スーパースター・戸澤陽も写った集合写真が公開されるなど、性別や世代を跨いだ日本人レスラーたちが結集し、切磋琢磨が行われているようだ。

