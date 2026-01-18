Photo: mio

あったかいアウターを買うタイミングはちょっと遅いかも。であれば、小物を使って寒さ対策の工夫に役立てると、意外にも温かさを独り占めできたりします。

足先までポカポカなヌプシソックス

Photo: mio

寒さ対策として、こだわりたいのが足先。デスクワーク時などは、体が動かせず、足元が冷えてしまうのがつらいところです。

そんな冷えの対策として重宝するのが、THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）の｢ヌプシ ブーティ ソックス（ユニセックス）｣。

実際に履いてみると、足を通した瞬間からふわっと気持ちいいとのこと。肌側はボアフリース／外側はニットのような厚手の素材で、モコモコした肌触り。本製品は、裏表に異素材が組み合わされている点が特徴です。

Photo: mio

けっこう分厚い仕上がりですが、空気をよく含み体温が逃げにくいため、しっかりと足先を冷えから守ってくれます。この靴下なら、スリッパを履かずとも、ソックスひとつだけで、十分快適に過ごせそう。

｢銀イオンによる抗菌防臭効果を発揮する加工｣も施されているのもうれしいポイント。長く快適に使えるソックスになっているといえそうです。

帽子とも相性◎なイヤーマフ

Image: berufbaggage

対策がしづらいけれど、冷え込みがちな部分に「耳」があります。特に自転車に乗っている時などは、風を切る寒さで耳が痛い…というのはあるあるでしょう。

そんな耳の防寒アイテムとしておすすめなのが、beruf baggage（ベルーフ バゲージ）の｢COMFY EARMUFF（コンフィ イヤーマフ）｣。耳をやさしくカバーしてくれます。

滑り止めの付いたエラスティックテープで着用時のサイズ調節が可能になっており、キャップやニットキャップ、ヘルメットなどのヘッドウェアと組み合わせて着用できる点が大きなメリット。

耳を完全に塞がないので、安心してライド中も使用できます。

Image: berufbaggage

裏地の素材は、メリノウールと吸水速乾性にすぐれた機能素材COOLMAX®（クールマックス）を混織した｢Mt.Breath Wool®｣。温度調節や抗菌防臭、吸湿性、通気性、ウォッシャブル対応など、いくつもの機能性を備えながらも、メリノウールの肌触りが心地よい着用感を実現しているんです。

表地は撥水性も備えており、雨天時でも快適に使えます。

ライド以外のシーンでも活躍してくれそうな、このイヤーマフ、冬場は重宝するアイテムになるのではないでしょうか。

ナチュラルなルックスが特徴。カシミヤのリブスヌード

Photo: 納富廉邦

マフラーはかなり暖かくなるものの、外したあとの始末が面倒。そんな課題を解決するのが、｢リブスヌード｣です。リブスヌードとは、スヌードとネックウォーマーの中間のような製品。巻き付けなくて済むぶん、マフラーよりも取り回しがしやすい点が特徴です。

el altoの｢カシミヤ100%リブスヌード｣は、上半分がリブ織りで、首回りだけ優しくフィットする構造となっているリブスヌード。生地自体は薄いのに、カシミヤ100％でとても暖かくチクチクしない仕上がりです。

Photo: 納富廉邦

ハイネックセーター程度の首回りなので、室内や人と会うときでも、着けていて不自然に見えない点も、使いやすいポイントです。外した際も、畳めばミニタオルくらいになるのでバッグに入れても邪魔になりません。

帰りの寒さを見越して、出かけるときにあらかじめカバンに忍ばせておくといった使い方も可能です。着膨れ防止の役割も果たしてくれるリブスヌード。優秀な防寒具といえそうですね。

