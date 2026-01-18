生後1ヶ月の元気いっぱいの子猫ちゃんたち。ママさんがケージに入れようと奮闘するも思い通りにはいかず...。

話題の投稿は記事執筆時点で2.8万回再生を突破し、「もーほんと、可愛すぎて笑っちゃいました」「すでに個性が出てますね」「ずっと見てられますね～、可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『子猫たち』をケージの中に入れようとした結果…思わず笑ってしまう展開】

子猫たちをケージに入れると...

Instagramアカウント『カオリ』に投稿されたのは、生後1ヶ月の4匹の子猫ちゃんの姿。預かりボランティアをするママさんが一時的に預かっているという子猫ちゃんたち。黒ちゃんとハチワレちゃんと茶トラちゃん2匹の4兄弟です。

ある日、ママさんが子猫ちゃんたちをケージに入れようとしたといいます。もともとケージの中にいた茶トラちゃんを除く3匹を、1匹ずつ抱っこしてケージに入れたそう。しかし、相手はやんちゃ盛りの子猫ちゃんたち。全くママさんの思い通りにはいかず...。

子猫とママの大運動会

ハチワレちゃんをケージに入れると先に入れた茶トラちゃんが出てきて、入れたはずのハチワレちゃんも出てしまい始めからやり直し。もう1度ハチワレちゃんを入れて茶トラちゃんを入れてハチワレちゃんが出てきて、黒ちゃんを入れて...。

もはや現場は大運動会状態。入れても入れても「この遊び、楽しいニャ」というように飛び出してくる子猫ちゃんたち。ママさんは子猫ちゃんたちを、根気強く抱っこしてケージに戻したといいます。一方の子猫ちゃんたちは、何度でも無邪気にケージを飛び出してきたのだとか。

個性豊かな子猫ちゃんたち

猛ダッシュで逃げていく子もいれば途中でおもちゃで遊び出す子もいて、「それぞれ個性が出ていて面白い」とママさん。ママさんと子猫ちゃんたちの追いかけっこは15回ほど続き、ようやく全員ケージに収まったといいます。

ケージに入れられた後の子猫ちゃんたちは、何が起こったのか分からないようなキョトン顔。「あれ？この遊びもう終わり？」と言わんばかり。（笑）たくさん運動した子猫ちゃんたち。今夜はぐっすり眠れることでしょう。

子猫ちゃんたちとママさんの大運動会は、見ている人をほっこり笑顔にしてくれました。

投稿には、「みんな自由すぎw」「なっはっは。遊ばれてるな♡」「ほっこりだけど笑える動画」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント『カオリ』には、黒猫「ぽんず」ちゃんとハチワレ猫「こひめ」ちゃんの日常の姿や、預かりボランティアの様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『カオリ』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。