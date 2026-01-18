保護3日目も警戒心MAXの子猫の5兄妹。顔拭きに挑戦してもらったところ、初めての人の手に様々な反応を見せたそうで…？

ビビりな保護子猫の兄妹

YouTubeチャンネル『野良猫ちゅーる』に投稿されたのは、5兄妹子猫の保護3日目の様子です。元野良の子猫たちはいまだに警戒心MAX。投稿主さんが掃除をしようとトイレを取り出しただけで、隅っこで固まってしまったといいます。

ご飯をあげても、目の前で食べてくれたのは茶トラくんと茶白くんのみだったそう。投稿主さんが部屋を出ればすぐに全員食べ始め、わちゃわちゃな微笑ましい食事シーンを見せてくれたそうです。

初めての『人の手』は…？

投稿主さんが戻った途端に再び警戒モードへと入った子猫たちでしたが、この日は顔拭きに挑戦してもらうことに。まずは、他の子よりも余裕がありそうな茶トラくん。カピカピになってしまっていたという鼻もしっかりと拭き、念の為の目薬までお利口さんにさせてくれたといいます。

2番手の強張った表情の白グレーくんは、最初は「触るにゃ！」とばかりにシャーとパーにした前足での抵抗があったものの、顔よりも下から拭いて慣れてもらう作戦で落ち着いてくれたそう。さすがは、数々のシャーシャー猫さんの相手をしてきた投稿主さんです。

様々な反応を見せた子猫たち

3番手の三毛ちゃんはひたすら耐え、4番手の茶白くんはなかなか余裕がある様子だったそう。最後は1番警戒心が強そうなグレーちゃんですが、恐怖心からブチギレてしまい、無理はさせずにこの日はやめておいたといいます。

投稿主さんから「頑張った」とのお言葉をもらった子猫たちでしたが、その後のおやつにもビビってしまっていたそう。かなり手強そうですが、これからも家猫修行を頑張ってほしいですね！

YouTubeチャンネル『野良猫ちゅーる』では、保護猫活動をされている投稿主さんのもとで過ごす、保護猫さんたちの日々の様子が投稿されています。5兄妹の気になるその後の姿も観ることができますよ。

