ロッテの高野脩汰投手（２７）が１８日、小島、阪神・大竹らと長崎市内で行っている自主トレを公開。キャリアハイを目指す今季、カーブとスライダーの２球種に取り組んでいることを明かした。

「曲がり球を自信持って選択できるクオリティーにもっていけるように取り組んでます。スライダーとカーブで全然違う軌道を目がけて投げられているので、どっちも良く進められているなと思います」と手応えを明かした。

昨季はリリーフとして登板３７試合、５勝３敗１５ホールド、防御率１・８４と充実したシーズン。それでも「一昨年まであまり投げてなかったのでデータがない中での登板で通用していた部分もある。今年は対策された中でのピッチングになる」と言う。昨季までの直球とフォークを「質をもう一つ上げないといけない」と取り組み、さらに２球種の習得を目指す。

この日は神社に参拝し、絵馬には「“飛躍”馬のごとく」と記した。「自分のキャラとしては先発もリリーフもできると思っているので、どっちの目標を立てていいか分からなかったので、どっちでも使える言葉を選ばせていただきました」。馬車馬のごとく、働く思いだ。