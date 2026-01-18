歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

自身の体調について綴りました。

【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「昨年末から舌が腫れ」 大学病院で診察 「結果は『血腫』でした」「1週間後に、再度診察を受けます」





堀ちえみさんは「やはり感覚が鈍い分大変なんだなぁ」と題しブログを更新。



続けて「昨年末から舌が腫れ始め、『喋りにくいな』と思っていました。」「でも浮腫みとかで、久々に調子が悪いだけ。そのうちに治るだろう。ぐらいにしか、思っていませんでした。」と、記しました。







そして「ところが今年のお正月、旅行先の韓国で、やはり更に違和感を感じて、口を開けて鏡でよく見たところ…皮弁（移植した方の舌）が、大きく腫れています。」と、明かしました。





更に「しかし触るとぷにゅぷにゅ。皮弁に水なんて溜まるのかなぁ。」「心配になり検索したら、皮弁の劣化や感染症と言うような、結果しか出てこない。」「そうこうしているうちに、少しマシになっていき治ると思っていました。」と、綴りました。





堀ちえみさんは「しかし昨日、歯科医院での治療で先生から、まだ腫れていることに指摘がありました。『悪性とかではないけど 早めに大学病院で診てもらってください』とのことでした。」と、投稿。



続けて「すぐに大学病院に連絡を入れたら、『明日診せてください』との返答。」「そして今日診てもらってきました。」と、記しました。



そして「結果は『血腫』でした。」「恐らく強く噛んだのでしょう、とのことでした。」と、綴りました。







堀ちえみさんは「『確かに』」「舌はよく噛んでしまう。」と、投稿。



続けて「特に食べながら話していると、噛みやすい」「普通に食べていても、噛んでしまうことはあるけど…」「食べて話してというのは、舌自体が真逆の働き方をするため、感覚が鈍い分バグりを起こすのか、動きがついていけないようです。」「特に疲れていたり、忙しくしていたり、急いでいる時に、よく皮弁を噛んでしまう気もする。」と、記しました。



そして「『噛んだところが 感染を起こしている可能性もありますね』とのことで、本日は血液検査のための採血をして、抗生物質を飲むことになりました。」「そして1週間後に、再度診察を受けます。」と、綴りました。









堀ちえみさんは「そう言われてみれば…年末年始は忙しくて、何回か噛んじゃってましたね」と、投稿。



続けて「寧ろよくあることだから、皮弁と元の舌の境目を噛んで、『痛いっ！』と飛び上がっても、私自身も家族もそれに対して、いちいち気にしていなかった」と、記しました。



そして「皮弁は血流が良くないため、元の舌より治りも遅いんだそう。」「ぴえん。」と、綴りました。







最後に、堀ちえみさんは「今回のこと、とてもいい勉強になりましたね。何より原因がわかって、ホッとした。」と、その思いを綴っています。





【担当：芸能情報ステーション】