【U23アジア杯】準決勝で実現した“日韓戦”　ヨルダンに“個”を封じられた日本の次の一手は？

日本は韓国戦で組織としての対応が試されそうだ

U−23アジアカップ準々決勝の日本対ヨルダンは、両軍が1−1で120分を戦い抜いた後、PK戦に思いもしない結末が待っていた。

まさか、まさかよ。2人目の道脇豊のシュートを、ヨルダンのGKが見事にセーブして拳を突き上げるなか、はじいたボールが風と回転を受けて数秒後、ころんとゴールに吸い込まれていく。息を潜めて見守る道脇。ヨルダンのファンは勝ち誇ったGKに対し、「志村！後ろー！」と叫んだとか、叫んでいないとか。

生中継ではその前にアップ画に切り替わってしまい、スコアテロップも一時は「×」が付けられ、ゴールの瞬間はスルーされた。こんなPKは見たことが……Youtubeの面白動画以外では見たことがなかった。

1人目のキック失敗と、この糠喜びセーブで流れは決まった。キッカー全員が決めた日本が4−2でPK戦を制し、準決勝へと駒を進めることになった。

それにしても、日本は大いに苦しめられた。グループステージを振り返ってもチーム戦術の出来は決して良いとは言えなかったが、幾人かの個が局面を圧倒し、3戦合計10−0と危なげなく勝利を重ねてきたところ。

だが、そんな数日前が嘘のようだ。最大の要因は、日本が個で圧倒できなくなったことだろう。サウジアラビアを3−2で破ったヨルダンは、一段上の相手だった。グループステージではほぼ局面を制した日本だが、対ヨルダンでは逆にボールを奪い切れなかったり、アリ・アザイゼにドリブルで抜き去られたりと、個が劣勢に陥る場面が増えた。

加えて、日本の特徴にも対策を打たれている。

4−1−2−3（守備時4−4−2）の日本に対し、ヨルダンは5−2−3を敷き、MFとFWの2−3が真ん中に絞った五角形を作って、日本の縦パスを遮断してきた。グループステージでは圧倒的な違いを見せた佐藤龍之介や大関友翔も、時折は巧みにライン間でプレーしたが、時間が経つにつれ、ヨルダンの中絞り五角形の中で息苦しそうな様子を見せるようになった。

そしてヨルダンは、日本のパスを引っかけた瞬間、FWや両ウイングが鋭くスタートを切ってカウンターを仕掛けてくる。このとき日本は、CB市原吏音と岡部タリクカナイ颯斗の2枚が、相手FW3枚を中心としたカウンターに晒され、ほとんどの場面で自陣深くまで後退させられた。小倉幸成のアンカー1枚ではカウンターの芽を摘むことはできず、両サイドバックの森壮一朗や梅木怜がカバーに下がっても、同時に相手のボランチやウイングバックが上がって来るので、相手の前進を止められない。

トランジションで先手を取られ続けた日本は、ついに30分、そのカウンターから失点を喫した。「良い攻撃は良い守備から」とA代表の監督は言うが、それを実践したのはヨルダンのほうだ。佐藤、大関、それに小倉幸成を含めた3人は、この代表で質の違いを見せるMFだが、ヨルダンはその日本の長所を潰し、逆にカウンター発動の起点とした。