吉本新喜劇の内場勝則（65）未知やすえ（62）夫妻が18日、大阪市内で行われたイベント「おとなの健康づくりのススメ〜いつまでもいきいきと暮らし続けるために〜」にゲスト出演した。

2人は大阪市介護予防アンバサダーを務めており、参加者を前にトークセッション。「内場家の大黒柱です」と登場した未知に対し、恐妻家の内場は「私はいきいきと、ビクビクと暮らしています」と登壇し、未知から「それも刺激になってね、いいのよ！」とぴっしゃり。絶妙のタイミングで突っ込みが入り“夫婦漫才”ばりの息で笑いを誘った。

健康の秘訣（ひけつ）として未知は「私たちは吉本新喜劇なんで。あれ、アドリブやと思ってるかもしれませんが、ちゃんと台本があるんです。しかも1週間に1回、変わっていくんで。だから覚えないといけないし、お客さまの笑顔と笑い声を頂いています」。ただ、小さな段差でもつまずくようになったと話し、「昨日も舞台で、何もないとこでけつまずいてセットにぶつかって。皆が舞台を忘れて“大丈夫ですか〜？”って飛んできてくれました」と告白。約5年前に間質性肺炎で入院したことにも触れ、「一生付き合っていく病気なんですが、筋力が大事。ゴルフしたり筋トレもしています」などと話した。

ステージ終了後には囲み取材にも応じ、内場は「ゴルフ、食事、ゴルフ、食事…ってどこの部長やねん！っていうぐらい元気」と未知を評し、夫婦そろっての仕事が増えてきたことに、未知は「今まで、とりあえず夫婦続けてきてよかった」と最後まで笑わせた。