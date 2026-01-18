お笑いタレントの東野幸治（58）が18日、MCを務めるカンテレのバラエティー「お笑いワイドショー マルコポロリ！」（日曜午後1時59分＝関西ローカル）に出演。M−1チャンピオン不在の理由を明かした。

この日は「M−1グランプリ2025」ファイナリストの真空ジェシカ、豪快キャプテン、カナメストーンの3組が出演。東野は「激戦の3組を選ばせていただきました」と3組を紹介したが、優勝したたくろう、準優勝のドンデコルテ、3位のエバースが1組もいない状況に、真空ジェシカのガクは「上位3組全員断られたんですか？」と質問。メッセンジャーあいはらが「言わん約束や」と制した。

東野は「事前に我々は、まずは真空ジェシカの一本釣り。真空ジェシカと豪快キャプテンはちょっと来てくれと（オファーした）。あと、いろいろある中で、我々としてはカナメストーン」とオファーの経緯を説明。

さらに「たくろうも押さえてたんです。ダブルブッキングで我々じゃないほうに行きました。だから、微妙な三角形みたいな感じに」と明かし、ガクから「そんなことないでしょ」とツッコまれていた。