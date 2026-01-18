EXILE¡¦AKIRA¡Ö£¶Ç¯Á°¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¡×¤ØÆ®»Ö¡¡LDH¡ØPERFECT YEAR¡Ù³«Ëë¤òÀë¸À
¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Å£Ø£É£Ì£Å¡×¤Î£Ô£Á£Ë£Á£È£É£Ò£Ï¡¢£Á£Ë£É£Ò£Á¤é¤¬£±£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ì£Ä£È¡¡£Ð£Å£Ò£Æ£Å£Ã£Ô¡¡£Ù£Å£Á£Ò¡¡£²£°£²£¶¡×³«ËëµÇ°²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ö£Ì£Ä£È¡¡£Ð£Å£Ò£Æ£Å£Ã£Ô¡¡£Ù£Å£Á£Ò¡×¤Ï¡¢£¶Ç¯¤Ë£±ÅÙ¹Ô¤ï¤ì¤ë£Ì£Ä£È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁíÎÏ¤òµó¤²¤¿Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Îº×Åµ¡£º£Ç¯¤Ç£´²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ï£Ì£Ä£È½êÂ°¤Î³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐÃÅ¡££±£°ÁÈ£±£¸Ì¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ò£Á£Í£Ð£Á£Ç£Å¡×¤Î¿Ø¤Ï¡Ö£¶Ç¯Á°¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ç£´¸ø±é¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£Æ±¤¸¤¯¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¤ë¡Ö£Æ£Á£Î£Ô£Á£Ó£Ô£É£Ã£Ó¡×¤ÎÃæÅçñ¥ÂÀ¤Ï¡Ö¥³¥í¥Ê±²¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ú¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡Ø£Ì£Ä£ÈÂç¹¥¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¸ø±é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È¡½£Ç£É£Ò£Ì£Ó¡¡£Â£Á£Ô£Ô£Ì£Å¡¡£Á£Õ£Ä£É£Ô£É£Ï£Î¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ã£É£Ò£Ò£Á¡×¡Ê¥·¡¼¥é¡Ë¤Ïº£²ó½é¤Î£Ð£Å£Ò£Æ£Å£Ã£Ô¡¡£Ù£Å£Á£Ò»²²Ã¤È¤Ê¤ë¡£º£²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëº£²Æ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö£Ì£Ä£È¡¡£Ç£é£ò£ì£ó¡¡£Å£Ø£Ð£Ï¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£È£É£Î£Á£Ô£Á¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï£Ã£É£Ò£Ò£Á¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë£±Ç¯¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢£Ì£Ä£È¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë£Å£Ø£É£Ì£Å¡¦£Á£Ë£É£Ò£Á¤Ï¡¢£Ì£Ä£È¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡Ö£¶Ç¯Á°¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë£Ì£Ä£È¤ÎÄìÎÏ¤ò¡£¥Á¡¼¥à°ìÆ±¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£