サッカーJ1・神戸からスペイン2部のUDラス・パルマスへの期限付き移籍が17日に発表された日本代表FW宮代大聖選手。ラス・パルマスの公式Xでは現地での様子や日本語で意気込みを語る様子が公開されました。

宮代選手は川崎の下部組織出身で、2019年にトップチームデビュー。その後山口、徳島、鳥栖などを経て24年に神戸に加入すると、2シーズン連続で11ゴールと得点源として活躍しました。25年7月にはE-1選手権でA代表デビューを飾るなど着実にステップアップし、今回海外移籍が実現しました。

ラス・パルマスはスペイン代表MFペドリ選手らを輩出しているクラブで、現在はスペイン2部リーグに所属。シーズン折り返し時点で2位につけていて、来季1部昇格圏内と好調のチームです。

日本時間18日にチームの公式Xが更新されると、宮代選手の現地入りやメディカルチェックを受ける姿が公開されました。黒のジャケット姿で空港に現れた宮代選手は「海外でプレーするのは初めてだし、また違った環境で自分のプレーをどう表現するか。自分にとっても非常に大事な移籍だと思っています」と、初の海外挑戦について語ります。

その一方で、「すごく楽しみだし、街もいいところと聞いた。チャレンジだし、このチームでしっかりと結果を出して、1部昇格に向けて頑張りたいと思います」と意気込みました。