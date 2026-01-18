オペラのバレンタイン限定♡水光ツヤ叶うグロウリップティント新色登場

1月22日（木）より、オペラの人気リップ「グロウリップティント」から、バレンタインシーズン限定色が登場します。テーマは「Romantic Dark Kiss」。甘さとビターさを併せ持つ大人可愛いカラーは、冬のメイクを一気に格上げしてくれる存在です。グロスいらずでぷるんとした水光ツヤが続く処方はそのままに、特別感あふれる限定色で、バレンタイン気分を楽しんでみてはいかがでしょうか♡

水光ツヤを叶えるグロウ処方



「グロウリップティント」は、薄膜で水滴のような水光ツヤを生む独自処方が特長。

美容オイルベースで高い保湿力を持ちながら、唇に薄くフィットし、べたつかない軽やかな塗り心地を実現しています。鏡を見ずに塗れるほどストレスフリーで、潤い・ツヤ・色もちまで1本で完成するのが魅力です。

ハートパーセントのリップペンシルで完成♡限定リップセットが先行発売

透け感ダークな限定色カカオフレイズ



限定色410カカオフレイズは、フレイズ（苺）を閉じ込めたチョコレートをイメージしたカラー。ピンクラメがきらめく、赤みニュアンスの透け感ダークブラウンで、トレンド感と可愛さを両立します。

重くなりがちなダークカラーも、透明感のある発色で唇を美しく引き立て、バレンタインシーズンのメイクにぴったりです。

環境にも配慮したクリーン処方



価格：1,980円（税込）



「グロウリップティント」は、色もちの良いティント処方に加え、環境に配慮したクリーン処方※を採用。毎日使うアイテムだからこそ、心地よさと安心感の両立がうれしいポイントです。

※クリーンビューティーのこと。“パラベン不使用”や“動物由来成分不使用”、環境に配慮した植物性原料を使用すること、などを指します。

展開カラー：限定1色410カカオフレイズ

発売日：2026年1月22日（木）

販売場所：全国のバラエティストア／イミュ公式オンラインストア

限定色で楽しむ大人のバレンタイン



オペラの「グロウリップティント」限定色410カカオフレイズは、バレンタインの特別感をさりげなく演出してくれる一本。

水光ツヤと透け感ダークの絶妙バランスで、デイリーにも特別な日にも活躍します。

全国のバラエティストアとイミュ公式オンラインストアでの数量限定発売なので、気になる方は早めにチェックしてみてください♪