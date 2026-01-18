フジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）が17日に放送され、落合博満氏（72）が中日監督に就任した2004年にあった名選手の衝撃行動が明らかになった。

この日は「プロ野球開幕SP どこよりも早い順位予想」がテーマ。2025年シーズンの順位に合わせて阪神OBの鳥谷敬氏（44）、DeNA（在籍当時は横浜）OBの谷繁元信氏（55）、巨人OBの岡崎郁氏（64）、中日OBの福留孝介氏（48）、広島OBの西山秀二氏（58）、ヤクルトOBの五十嵐亮太氏（46）が順番（Aクラスが前列、Bクラスが後列）に並び、2025年11月10日収録ながら2026年の順位予想をするという無謀な“超難題”に挑んだ。

そのなかで、キャンプは誰が監督をしているかによって雰囲気も練習メニューも全く違う…という話に。

すると、福留氏は「落合監督が就任された年にキャンプのメニュー表があって…明日の練習のメニュー。レギュラーの選手のメニュー表に朝のアップの集合時間…だけしか書いてないんです。なんにもないんです。自分のことだから自分でやりなさいって」と“オレ流”指揮官からほぼ白紙の練習メニュー表を与えられた当時を振り返った。

「逆に白紙なんてなんにもないんで何をしたらいいのかっていうのがもう…逆に怖いんですよ。これやっとかなきゃいけないかなとかって」

当時チームメートだった谷繁氏は「その話で思い出したのが…。あの…しゃべっていいですか？」とここでカットイン。番組MCを務めるお笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）に「どうぞ」と言われて話し始めた。

「（落合監督から）自由にやりなさい、と。ある方が。一塁側のベンチを出てグラウンドに礼して、グラウンドをぐる〜っと歩いて、三塁側のベンチの前で礼して、そのまま帰りました…白紙なんで」

これには五十嵐氏が「えぇ〜っ！」とびっくり。鳥谷氏も「それもありってことですか…」と驚いた。

「そうそう」と谷繁氏。西山氏がここで「そのある人から帰った時に俺のところに電話かかってきて“今からゴルフ行こう！”いうて」とまさかの続報を明かすと、浜田を筆頭にスタジオは大爆笑に包まれた。

谷繁氏は「僕27年間やりましたけど、あ〜んな短い練習見たの、初めてです」と苦笑い。福留氏が「僕、最初…その方がトイレに行かれたのかなと思ったんです。でも、トイレに行かれるにしてはグラウンド出る時に頭を下げてるんですよね。練習が9時半スタートかな。で、10時半には（その方がゴルフの）ティーグラウンドにいたっていう…」と詳細を説明すると、さらにスタジオは大盛り上がりになった。

「ある方がね」（谷繁氏）「ある方ですけど…はい」（福留氏）「分かった分かった！分かった！！もうあの人しかいない！！！」（五十嵐氏）「分かります。もう、すぐ分かりました」（鳥谷氏）「マジで？そんな分かるような人なの？」（浜田）「福留さんの先輩ですよね」（岡崎氏）「………」（福留氏）という会話で全てを察した浜田は「マジで？」と驚いたが、谷繁氏と福留氏が同時に「はい」と返答。「あの人、そういうことすんの？」という浜田に谷繁氏は「度胸ありますから」と苦笑いだった。