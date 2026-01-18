現在、コールドスリープ（活動休止）中の音楽グループ・Perfumeのかしゆかさんが18日までにインスタグラムを更新し、近影を披露しました。かしゆかさんの魅力を引き出す雅な着物姿がネット上で話題となっています。



【写真】「とてもお美しいです」とファンが歓喜した着物姿のかしゆかさん

かしゆかさんは、「2026初釜 Hatsugama」とコメントし、写真をアップ。写真中のかしゆかさんは、薄い桃色を基調に、色鮮やかな柄が散りばめられた着物で、優雅で上品な雰囲気に包まれています。「お着物は数年前に買った千總さんのものを。お茶会中は写真撮るタイミングないので着付け後の」と説明しました。



また、馬の絵文字を使って「丙午なので馬にちなんだお道具が多くてとても可愛らしかったです」とお茶会を振り返っています。投稿の最後には、2026年の干支・午年にちなんで「新しい挑戦の年、太陽のように明るく馬のようにしっかりと踏みしめながら駆けていく満ちた一年になりますように」と抱負をつづりました。



ネット上では、「なんと、ゆかちゃんも茶人なんですね！」「かしゆかさんの着物姿とても素敵ですね」「やはり かしゆかちゃんは和装が似合いますネ」「ゆかちゃん着物が似合いすぎてる！色合いも素晴らしい」「バリ美しい…！ めっちゃ高貴で上品…！！」「近況報告嬉しいなぁ」「麗しい」「前髪…！わけゆか…！」などのコメントがありました。



Perfumeは2025年9月21日に、公式サイトで2026年からのコールドスリープ（活動休止）を宣言。2025年12月31日のNHK紅白歌合戦をもって、現在は活動休止中です。