【ひらがなクイズ】 頭を柔らかくして！ 空欄に入る共通の2文字を当てよう
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、お正月になじみのある言葉や、技術の向上に欠かせない言葉を集めました。
□□じん
じょう□□
□□どし
でん□□
ヒント：空を飛ぶ想像上の動物が含まれています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「たつ」を入れると、次のようになります。
・たつじん（達人）
・じょうたつ（上達）
・たつどし（辰年）
・でんたつ（伝達）
卓越した技術を持つ「達人」や、スキルが向上する「上達」、そして十二支の「辰年（たつどし）」など、強くてポジティブな印象の言葉が並びました。同じ「たつ」でも、漢字にすると「達」や「辰」など、使われる場面によって意味が広がるのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
