一見バラバラなジャンルの言葉をつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。お正月になじみのある、あの動物が大きなヒントになるかも？ 1分以内の正解を目指して、頭を柔らかくして考えてみましょう。

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、お正月になじみのある言葉や、技術の向上に欠かせない言葉を集めました。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□じん
じょう□□
□□どし
でん□□

ヒント：空を飛ぶ想像上の動物が含まれています

正解：たつ

正解は「たつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「たつ」を入れると、次のようになります。

・たつじん（達人）
・じょうたつ（上達）
・たつどし（辰年）
・でんたつ（伝達）

卓越した技術を持つ「達人」や、スキルが向上する「上達」、そして十二支の「辰年（たつどし）」など、強くてポジティブな印象の言葉が並びました。同じ「たつ」でも、漢字にすると「達」や「辰」など、使われる場面によって意味が広がるのが面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)