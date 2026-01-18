菊地凛子さん主演、生方美久さん脚本のミステリードラマ『嘘が嘘で嘘は嘘だ』（フジテレビ系、日曜午後11時15分〜）の第２回「嘘も雪も止まない夜」が1月18日、放送される。

新潟のとある小さな居酒屋。店に集うのは、誰もが何かを抱えた“嘘つき”たち。離婚した、元夫の幸助（錦戸亮）に呼び出された主人公・みつ子（菊地凛子）と、自称イケメン結婚詐欺師の中村（塩野瑛久）、そして頭から血を流しながら入ってくる刑事・並木（竹原ピストル）は、どういう訳か、席を共にすることに。そんな中、テレビには近くで起きた轢き逃げ交通事故のニュースが…。果たして誰が「嘘つき」なのか？

嘘つきだらけの居酒屋で繰り広げられる、怪しいクリスマスの夜の物語。

主題歌は、FUJIBASEの『yosuga』。音楽はフジモトヨシタカさん。

＊以下、1月18日放送回のネタバレを含みます。

第２回あらすじ

席につき、当たり前のように酒や料理を注文している中村と、自称刑事を名乗る並木を不信感いっぱいに見つめるみつ子。

しかしバラエティ番組の文句を言いながらすぐに仲良くなる4人。



嘘か本当か誤解も混じった他愛もない話をつまむ4人。

タバコに、と店から出て行った並木は複雑な面持ちでどこかへ電話をかけるが…。