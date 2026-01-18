乾燥しがちな冬の肌に！ 元CAが厳選した“高保湿スキンケア”まとめ＜実物レポ＞
こんにちは！ 元CAの美容ライターRilaです。寒い日が続き、暖房をつけていると乾燥が気になる方も多いのでは？ 今回は、乾燥しがちな冬の肌対策にぴったりの高保湿スキンケアをご紹介します。（文・写真＝Rila）
【写真】乾燥肌さん必見！ 元CAが厳選した“高保湿スキンケア”
■洗い上がりにつっぱらない
メイクを落とした後の肌のつっぱりがずっと気になっていた筆者が、本当に出会えてよかった乾燥しにくいクレンジング。
やわらかいジェルがメイクを溶かしてくれて、やさしくオフできるので敏感肌の人も使いやすいアイテムです。使い心地もコスパもいいのでリピート確定！
■お風呂上がりの乾燥対策にシュッ
シュッと吹きかけるだけで肌がしっとりうるおうクリームミスト。お風呂上がりは肌の水分がどんどん奪われるので、筆者は洗面所に置いてすぐ使えるようにしています。
細かいミストがふわっと広がって顔全体を包み込んでくれるような使用感。カサつきやごわつきが気にならなくなるので、乾燥肌・敏感肌にとってもおすすめ。寝る直前に追加で保湿ケアしたいときにも重宝するので、何本もリピ買いしています。
■箱買いでストックするお気に入り高保湿シートマスク
肌にたっぷり水分を与えたいときに筆者が選ぶシートマスク。とろとろのシートに美容液がたっぷり含まれていて、ベタつかないのに肌がぷるぷるになるところが推しポイントです。
メガ割などでまとめ買いして常にストックしておくほど好きで、肌が疲れた日の夜や大事な予定がある日の朝に愛用しています。
乾燥が気になるときに使いたい高保湿スキンケアアイテムをご紹介しました！ パサつきにくいクレンジングや、肌がしっとりするミスト、何回もリピ買いしたくなるシートマスクなど、冬の乾燥対策にいかがでしょう。
