ワンピース“悪魔の実の能力者”の一番くじが登場！ A賞はルフィのギア5フィギュア
テレビアニメ『ONE PIECE』を題材にした「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol．3」が、1月23日（金）から、一番くじ公式ショップおよび麦わらストアなどで発売される。
【写真】迫力すごっ！ 「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol．3」景品一覧
■シリーズ第3弾
今回登場する「一番くじ ワンピース EX 悪魔を宿す者達 vol．3」は、作中に登場する悪魔の実の能力者をデザインしたアイテムを展開する、全9等級45種＋ラストワン賞から成るハズレなしのキャラクターくじのシリーズ第3弾。
A賞からD賞には、一番くじのフィギュアブランドである「魂豪示像」より、ギア5の姿になったモンキー・D・ルフィ、怪物強化の姿になったトニートニー・チョッパー、羽の造形が美しいピエールとガン・フォール、能力を発動したブラックマリアが並ぶ。
またE賞は、作中に登場する「四角なのに死角無し」状態のカクを忠実に再現した小物入れ。F賞には、能力を発動したカイドウ、光月モモの助、マルコ、X・ドレークのヘッドマグネットが続く。
そのほか、G賞は手配書と、能力発動前後のイラストを描いた「アクリルブロック」、H賞は悪魔の実の柄をデザインした「ジャガードタオル」、I賞は懐かしのエピソードやキャラクターをあしらった「プリズムステッカーセット」がラインナップ。
さらに、最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には能力発動中のセンゴクを「魂豪示像」フィギュアで提供。加えて、アニメでラストを飾る「TO BE CONTINUED」の「THE GIGANT NAME」フィギュアが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも用意される。
