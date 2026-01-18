妻、家族に支えられた安藤駿介が川崎で引退を決断した運命的な一日。印象的だったセレモニー後の母の姿
アカデミーで育ち、川崎フロンターレを支え続けてきたGK安藤駿介。2025年限りで現役引退を発表し、新シーズンからはアシスタントGKコーチを務めることになった男の魅力を改めて紹介するインタビューシリーズである（第２回／全４回）。
――◆――◆――
昨年11月30日。
川崎のホーム最終戦。安藤は契約満了が決まっていたGKチョン・ソンリョンと揃ってベンチ入りを果たすも、ピッチに立つチャンスは訪れなかった。
それでも試合後、等々力のスタンドから響いた万雷の拍手は、彼のこれまでの功績を改めて称賛しており、感動的な妻からの手紙に涙を浮かべた人もいたに違いない。
性格が似ていると話していた母や、父、姉とも言葉をかわし、最後の時間をともにした。その時、母のある変化に安藤は気付いていたという。
「僕が引退すると、伝えた際に両親は気丈に振る舞ってくれていました。でも引退セレモニーが終わってから、母親はなんだかぽっかり心に穴が開いたような、心ここにあらずみたいにもなっていたらしいんです。
家族には本当に支えてもらい、特に母には小さい頃、遠征だったり、試合会場の送り迎えをしてもらったり、試合を観に来てくれたり、先ほども話したように母がアカデミーの活動にも関わってくれた。だからこそ、いざ息子が引退するとなると、やっぱりめちゃくちゃ寂しかったんじゃないですかね」
引退の決断を誰よりも早く伝えたのはやはり妻であり、両親であった。
時計の針を少し戻そう。
11月、その日は公開練習が行なわれ、多くの取材陣が訪れていた。数日前にはチームを支え続けたGKチョン・ソンリョン、DFジェジエウの2025年限りでの契約満了が決まり、その声を誰もが聞きたがっていたのだ。
チョン・ソンリョンと長くともにプレーした安藤も取材陣に囲まれていた。安藤はいつものように寒空の下、いくつもの質問に真摯に答え、“ソンさん”とのエピソードを時には笑いを誘いつつ話し、その意志を受け継ぐ覚悟を示していた。その数時間後には青天の霹靂とも言える打診をされるとは微塵も考えていなかった。
「そうそう、（強化部との）面談があった日、公開日でしたよね。僕、皆さんに囲んでいただいて、ソンさんが退団することについて聞かれていたじゃないですか。多くの方が囲んでくれて、ソンさんとの思い出やソンさんの気持ち、魂を継いでいかなきゃいけないという話をさせてもらったと思うんです。それでお昼を食べた後に面談で、契約満了の話をもらったんです。
正直なことを言うと、『あれ、こういうのってもう少し前に話してくれるものじゃないの？』とは思いましたよ。それに2025年は例年よりも稼働でき、チームに貢献できていた想いもあった。だから上手く呑み込めないというのが率直な感想でしたね。
でも、強化部の方は同時に今後のレールを提示してくれたんです。『選手としての契約はありません。お疲れ様でした、今までありがとうございました』って言われていたら、冷静ではいられなかったと思います。ただ、一旦選手生活にはここで線を引いて、トップチームでの指導者の道はどうだと提案していただけたわけです。
自分のように長くやってはこられましたが、実績がない選手がそのままトップチームのコーチ職に就けることって、あまりなく、そこは本当にありがたい話でした。だからその時は『１日考えさせてください』と返答したものの、その時点でほとんど決心はできていたと思います。僕はあまり運命に逆らわないようにやってきたので、これも僕の運命だなと」
それでもロッカールームに戻ると“アンちゃんが契約満了になるわけない”と信じていたチームメイトやスタッフの姿があった。その人たちに自分の口から“引退”という２文字を伝えることは、その時はどうしてもできなかった。
――◆――◆――
