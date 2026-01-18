「奇跡だ」「実力に運まであるのか」日本サッカー界が沸いた“ミラクル”に韓国メディアが仰天「まさに稀に見る快挙だ」
日本の奇跡的プレーへの反響が鳴り止まない。
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は１月16日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝で、ヨルダンと対戦。延長戦を含む120分間を１―１で終え、PK戦を４−２で制して、準々決勝進出を決めた。
話題となったのが、PK戦で日本の２人目として登場した道脇豊のキックだ。相手GKにセーブされたかと思った次の瞬間、その守護神が喜んでいる間に、空中に跳ね上がったボールがゴールに吸い込まれ、成功となったのだ。
この“奇跡のPK”は、日本サッカー界を沸かせたのはもちろん、世界中に拡散。隣国の韓国でも複数のメディアが記事を掲載するなど脚光を浴びた。
そのなかのひとつ『OSEN』は「奇跡のキックだ。日本は止められたと思ったシュートがゴールに吸い込まれた。実力に運まであるのか！」と、驚きをもって報じている。
「日本が準々決勝進出を決めた。グループステージで10得点０失点と圧倒的なパフォーマンスを見せたU-23日本代表は、準々決勝では最後まで苦戦を強いられたが、PK戦の末に勝利した」
「日本のPK戦でのゴールの一つは、まさに稀に見る快挙だった。２人目の道脇のキックは、相手GKのダイビングセーブに阻まれたかに見えた。セーブを確信したGKは歓喜に沸いたが、ボールはそこで止まらなかった。ボールは高く跳ね上がり、GKの背後に転がり、ゴールネットに吸い込まれた。日本代表に微笑みがこぼれるシーンだった」
これで流れに乗った日本は、４人全員が成功。死闘を制したのだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】PK戦で奇跡！日本の２番手が止められるも…相手GKが喜んでる間にまさかのゴールイン
