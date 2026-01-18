EXILE AKIRA¡õTAKAHIRO¡¢¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡Ö¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥¢¥¤¥·¥ó¥°¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¼ê¸ü¤¯¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡¡¸åÇÚ¤Î¼ÁÌä¤Ë¿¿Ùõ¤Ë²óÅú
¡¡EXILE AKIRA¤ÈTAKAHIRO¤¬18Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØLDH PERFECT YEAR 2026 ³«ËëµÇ°²ñ¸«¡Ù¤ËÅÐÃÅ¡£LDH¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁíÎÏ¤ò¤¢¤²¤¿Áí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Îº×Åµ¡ÈLDH PERFECT YEAR 2026¡É¤Ë¸þ¤±¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛEXILE TAKAHIRO¤¬ÎÏ¶¯¤¯2026Ç¯½ñ¤»Ï¤á
¡¡¡ÈPERFECT YEAR¡É¤Ï¡¢EXILE¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¤¿2008Ç¯¤Î¡ÖEXILE PERFECT YEAR¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢14Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖEXILE TRIBE PERFECT YEAR¡×¤ò³«ºÅ¡£EXILE¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿º×¤ê¤¬¡¢6Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Îº×Åµ¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿20Ç¯¡ÖLDH PERFECT YEAR¡×¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦Ã¯¤â¤¬ÁÛÁü¤·¤¨¤Ê¤¤Ì¤Á½Í¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢300°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òÃÇÇ°¡£¤¢¤ì¤«¤é6Ç¯¡¢LDH¤¬´°Á´Éü³è¤Ø¤ÎÏµ±ì¤ò¤¢¤²¤Æ¡ÖLDH PERFECT YEAR 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢TAKAHIRO¤¬¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÉðÂ¢¡Ù¤ä¹ÖÃÌ¼Ò¡Ø¥Ð¥¬¥Ü¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂê»ú¤ò¼ê³Ý¤±¤¿½ñÆ»²È¡¦SYOING¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎµÈÀîÔè°ì»á¤È¤È¤â¤Ë½ñÆ»¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡£µÈÀî»á¤È¹çºî¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÊ¸»ú¤Ç¡ÖPERFECT YEAR ³«Ëë¡×¤ÈÉ½¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢AKIRA¤Ï¡ÈPERFECT YEAR¡É¤Î4·î21Æü¡¢22Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦EXILE¤òÂåÉ½¤·¡¢¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¡ØTHE REASON¡Ù¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ö¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï°ú¤Â³¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê±éÌÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹¬Àè¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤â¤Á¤í¤óÀ¤´Ö¤Î³§¤µ¤ó¤â¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ä´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢EXILE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡TAKAHIRO¤â¡ÖEXILE¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¡¢ÊÑ²½¤ò¿Ê²½¤ËÊÑ¤¨¡¢ÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë²ñ¾ì¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ¾ì¤Î¹¤µ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢°ú¤Â³¤¤ª°ì¿Í¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ë²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢EXILE¤«¤éEXILE AKIRA¡¢EXILE TAKAHIRO¡¢THE RAMPAGE¤«¤é¿Ø¡¢µÈÌîËÌ¿Í¡¢FANTASTICS¤«¤éÌÚÂ¼·Å¿Í¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¡¢BALLISTIK BOYZ¤«¤é±üÅÄÎÏÌé¡¢º½ÅÄ¾¹¨¡¢º´Æ£À²Èþ¤éÁíÀª18¿Í¡ÊµÈÀî»á´Þ¤á¤Æ19¿Í¡Ë¤¬»²²Ã¡£¸åÇÚ¤«¤éÀèÇÚ¤Ø¤Î¼ÁÌä¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë°ìËë¤â¡£
¡¡AKIRA¤Ï¡Ö¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Îµ¬ÌÏ¤Î¤ªµÒÍÍ¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢1¤Ä¤Î²»³Ú¡¢1¤Ä¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½¸·ë¤·¤Æ¡¢¶¦´¶¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë´¶³´¿¼¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Æü¾ï¤Ç¤Ï¤¢¤ì¤À¤±¤ÎÂç¿Í¿ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë²óÅú¡£
¡¡TAKAHIRO¤â¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÎºÇ½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ã¤Æ¡¢¥É¡¼¥à¤ÎÁ°¤Ë¥Û¡¼¥ë¤ò²ó¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¥É¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¤Ê¤ó¤«·ìµ¤¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥É¡¼¥à¤Ë¤ÍÆÍ¤¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡Ê¤¬Ì¥ÎÏ¡Ë¡×¤È¸ì¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¤½¤Î·Ê¿§¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤¬¹ë²Ú¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈAKIRA¤â¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¤Î¥µ¥¤¥º¤â¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¥×¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡×¤È¾è¤Ã¤«¤ë¤È¡¢TAKAHIRO¤â¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¼ê¸ü¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤â³Ú¤·¤á¤¿¤é¡×¤È¸åÇÚ¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
