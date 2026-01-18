東都大学野球リーグ1部の亜大は18日、東京都西多摩郡日の出町にある八幡神社で必勝祈願を行った。

今秋ドラフト候補の前嶋藍捕手（3年）は大学球界でも屈指の強肩が武器。昨年12月の大学日本代表候補の強化合宿でも存在感を放った。大学ラストイヤーの目標として「チームとしては四冠、個人は1つでも上の順位でプロに行く」と掲げた。

横浜隼人（神奈川）時代は関東屈指の捕手として名をとどろかせ、高卒プロ入りが期待される選手だった。

ただ、プロ志望届を提出することなく、名門の亜大進学を決めた。

――大学ラストイヤーが始まり、再びドラフト候補に。なぜ、高校時代はプロ志望届を出さなかったのか。

「高校からプロに行きたいという自分の強い意志があったんですけど、水谷先生（監督）とお話しをして、1つでも上の順位でプロに行って“長生きできるキャッチャー”になるためには大学からの方が確実性が高いということで、進学を決めました」

――名門・亜大のレギュラー、そして大学日本代表候補に。進学は正解だった。

「水谷先生から大学進学って言われた時は“なんで行かせてくれないんだ…”の思いもありました。ただ、今この時期になって、いろいろな人からお話しをいただくようになり“やっぱり大学進学は間違いじゃなかったんだ…”と思っています」

――水谷監督はその未来が見えていた。

「はい。水谷先生はと教え子たちに“1年でも長く野球人生を送ってほしい”という願いを持っています」

――今年の年末年始は横浜隼人に。水谷監督から活躍ぶりを褒められたか。

「水谷先生はあまり褒めてくださる監督ではないので（笑い）、“地に足をつけて頑張れ”と。高校時代から自分に期待して教えてくださっているので、（横浜隼人に行くと）毎回、いい言葉をいただいています」

恩師の勧めで進んだ亜大。スケールを増して挑む2度目のドラフトは迷うことなく、プロ志望届を提出する。（柳内 遼平）