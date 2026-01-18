女子ゴルフでプロ２年目の吉田鈴（りん）が１８日、父・英隆氏が経営する東京・千代田区の飲食店「個室 串天 鮮魚 二十四区 末広町店」で一日店長を務めた。

姉で国内ツアー４勝の吉田優利（エプソン）も近年行ってきた恒例イベントに初挑戦した昨年に続き、２回目の開催。「去年は１日働いて、働くってこんなに忙しいんだと思った。お客様といっぱい話したい」と、お店のＴシャツ姿で接客に励んだ。注文されたスパークリングワインやシャンパンのボトルにサインを書くなど、抽選で当選した昼・夜の部の合計約１７０人の参加者と交流した。

推しのメニューについて「どれもおいしい。ギョウザと馬刺しを食べてほしい」とＰＲ。自身が監修した「カルピスレモンサワー」を販売しており「カルピスにレモンの酸味が合わさって、すごくいい感じ。甘ったるくなくて、すごくおいしい」と呼びかけた。

プロ１年目の昨年はトップ１０入りは３回。メルセデス・ランク５１位でシード権は逃したが、前半戦の出場権を得た。参加者から「この試合、見に行くからね」など温かい言葉をもらい、「勝利数で選手の価値が決まる。毎年勝てるような選手になりたい。それには初優勝にどれだけ時間がかかるかがカギになる。急ぐ気持ちはあるけど、やることをちゃんとやろうと思う」と力を込めた。