明日19日は、北日本では雪の降る所が多い見込みです。東日本から西日本は季節先取りの暖かさが続く所が多く、日本海側は次第に雨となるでしょう。太平洋側は、晴れたり曇ったりの見込みです。21日(水)頃から長い寒波となるため、大雪や低温への備えは、できるだけ明日19日のうちに済ませておきましょう。

北日本は雪 東〜西日本の日本海側は次第に雨

明日19日は、前線を伴った低気圧が日本海を東へ進む見込みです。北海道や東北は次第に雪となり、断続的に降るでしょう。北陸から山陰は雲が多く、午後は次第に雨が降り始め、九州北部もにわか雨がある見込みです。朝は雨が降っていなくても、帰りの雨に備えて傘をお持ちください。東日本から西日本の太平洋側は、はじめ晴れますが、次第に雲が多くなるでしょう。関東は晴れる所もありますが、にわか雨の可能性があります。

北日本は厳しい寒さ 東〜西日本は3月並みの暖かさ続く所も

明日19日の朝の最低気温は、北日本から東日本では今日18日朝に比べて低くなる所が多いでしょう。札幌と釧路はマイナス9℃、仙台はマイナス2℃の見込みです。東京都心は、今朝より1℃低い5℃の予想です。



明日19日の日中の最高気温は、札幌で0℃、仙台4℃など、北日本では厳しい寒さが続くでしょう。東京都心は最高気温12℃の予想で平年よりやや高い見込みです。大阪と福岡は、予想最高気温がそれぞれ15℃と16℃で、明日19日も3月並みの暖かさが続くでしょう。



20日(火)から気温が下がる所が多く、21日(水)から寒波となるため、大雪や低温への対策は、明日19日のうちにできるだけ済ませておいてください。