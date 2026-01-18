山形市できょう、恒例の消防出初式が行われ、会場に訪れた親子連れが防火への意識を高めているようでした。

【写真を見る】山形市で消防出初式 訪れた人たちが防火への意識を高める

「山形市消防出初式を開式する！」



山形市七日町大通りに並んだのは、消防職員や消防団員などあわせて661人と、消防車両31台。会場に訪れた親子連れなどを前に行進し、火災予防を呼びかけました。

親子連れは「何を見に来た？消防車です。緊急車両が楽しみ」



「放水 始め！」



分列行進のあと、会場では消防車両による放水が行われ、山形市役所前には大きな虹がかかりました。



親子連れは「消防隊のかっこいい、楽しかった」



親子連れは「（子どもが）目をキラキラさせて見ていたので連れてきてよかった。全国的にも火災が多いので、自分でも料理をした時とか、家でも外でも気を付けていきたい」



山形市によりますと、山形市消防本部が管轄する地域で去年1年間に起きた火災は47件で、おととしより15件多くなり、犠牲となった人は7人で、過去10年で最も多くなりました。



暖房機器を使用する機会の多いこの時期、より一層、火災への注意が必要になります。