全国高等学校柔道選手権大会新潟大会の個人戦が開催され、全国大会・日本武道館を目指して熱戦が繰り広げられました。



前日の団体戦に続いて、新潟市中央区の鳥屋野総合体育館で開催された個人戦。ゴールデンスコアの延長戦が相次ぐ熱戦となりました。



たどり着いた決勝戦。



女子52kg級は、1年生同士の新潟第一・藤川裕奈選手と開志国際・佐久間心春選手の対戦。秋の新人戦や前日の団体戦に続いての顔合わせとなりました。立ち技の応酬から素早く寝技に持ち込んだ藤川が「横四方固め」で一本勝ち。夏のインターハイに続いての全国大会出場です。



男子60kg級は、開志国際の2年・高地凪選手と1年・佐藤巧太選手の同門対決。「後輩に負けるわけにいかなかった」という高地が、開始から1分足らずで抑え込み一本。「全国大会では1勝を大事にして優勝を目指したい」と話しました。



接戦となったのが男子73kg級。帝京長岡2年・早川幸作選手と新潟工業2年・須貝崇太選手の対戦。双方一歩も譲らず、残り時間わずかとなったところで飛び込んだ早川が放ったのが「肩車」。技ありを奪って全国への切符をつかみました。試合後は「言葉にならないくらいうれしい」と話し、「1勝でも多く、代表の名に恥じない試合をしたい」と意気込みを語りました。



【その他 各階級の1位】

＜女子48kg級＞開志国際１年・傳絢華 選手

＜女子57kg級＞帝京長岡1年・関口幸良 選手

＜女子63kg級＞開志国際2年・桜井ことみ 選手

＜女子無差別＞新潟第一1年・小泉由愛 選手



＜男子66kg級＞新潟第一2年・中川陽王 選手

＜男子81kg級＞開志国際1年・山本応真 選手

＜男子無差別＞開志国際2年・木村晴汰 選手