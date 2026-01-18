ヒールなのに可愛くて優しいと話題の、人気日本人女子レスラーによるまさかの行動が大バズり。無茶振りファンサービスでドイツの観客を喜ばせている。

【映像】日本人女子、困り顔で“ムチャ振りファンサービス”

WWEドイツ公式インスタグラムが14日、とある動画を投稿。そこでは、同国の都市マンハイムで開催されたハウスショーで日本人スーパースターのカイリ・セインが行ったまさかのファンサービスの様子が映されていた。

きつねのお面と唐傘を身にまとい花道を歩くカイリに、この日共演した人気タッグ“ザ・ニュー・デイ”のエグゼビア・ウッズが近づいてくる。するとウッズは落ちていた紙をビリビリに破ってカイリに押し付け、何やら呼びかけている。それをカイリは困惑気味の表情で頷きながら、その紙を「はむっ」と口へ。

まさかの行動にウッズは「イェーイ！」とノリノリ。カイリは最後まで困り顔のまま、その紙をすぐ近くで見守っていたファンに手渡していた。

ウッズの無茶振りを至近距離で捉えた映像は瞬く間に1.8万件の“いいね”が集まる大バズり。投稿にカイリ本人も笑い泣きの絵文字でリアクションすれば、ウッズも「カイリがやってくれたぜ！」とコメント。ファンも「彼女は最高に可愛い」「カイリになんて事するの！」「彼女は悪役のはずなのに…ファンに優しくしてくれるという事実が大好きです」などと反応していた。

