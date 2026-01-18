【タロット占い】恋をしっかり後押し。12星座別《2026年2月の恋愛運UPヘア》

バレンタインも控える２月は恋愛面で気合いの入る時期だからこそ、グッと魅力を引き上げるヘアスタイルを見つけたいところ。そこで今回は、デビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別の《2026年2月の恋愛運UPヘア》を占っていただきました。

牡羊座

柔らかい雰囲気があると人気が高まる時。レイヤー×カールのスタイルで全体的にふんわりさせるのがおすすめです。

牡牛座

周囲に馴染めるような態度を取ると、印象がアップする時。ハーフアップ×インナーカラーのスタイルにするのがおすすめです。

双子座

ガツガツせずゆったりの動作にすると人気が集まりやすい時。三つ編みのアレンジで幼い雰囲気にするのがおすすめです。

蟹座

自分を守ることができるとトラブルを防げる時です。ショート×ギザギザ前髪のスタイルにするのがおすすめです。

獅子座

オシャレを頑張っていると印象アップができる時。ハイライト×前髪なしボブのスタイルにするのがおすすめです。

乙女座

気取らない方が雰囲気の良さが伝わりやすい時。切りっぱなしボブ×オレンジカラーのスタイルにするのがおすすめです。

天秤座

静かな雰囲気でいると関係が深まりやすい時。ボブヘア×内巻きのスタイルがおすすめです。

蠍座

焦りを見せない方が関係がスムーズにいきやすい時。ポニーテール×おくれ毛のスタイルにするのがおすすめです。

射手座

自己アピールを頑張ると意識してもらえやすい時。毛先をブルーのカラー×レイヤーのスタイルにするのがおすすめです。

山羊座

自分から積極的に行動する方が相手を掴みやすい時。ウルフ×パーマのスタイルにするのがおすすめです。

水瓶座

話の聞き役に回ると気に入られ度がアップする時。レイヤー×ミルクティーベージュのスタイルにするのがおすすめです。

魚座

おもてなし精神で行動する方が、関係を進めていきやすい時。パーマ×ふんわり前髪のスタイルにするのがおすすめです。

恋の行く末は自分自身で作るスタイルでも変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき恋愛面をさらに充実させていきましょうね。＜占い：咲良（さら）＞