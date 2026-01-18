グラビア話題の43歳・元NHKアナウンサー、タイトなニット姿が「スタイル抜群」 ショーパンも履きこなす
ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが、18日までにインスタグラムを更新。タイトなニット姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露し話題を集めている竹中。SNSでは近影を度々投稿しファンを喜ばせている。
そんな彼女が投稿したのは笑顔のオフショット。グレーのタイトなニット＆チェック柄のショートパンツ姿が収められている。ファンからは「スタイル抜群」「可愛いな〜」「めちゃ綺麗」などの声が集まった。
■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。
引用：「竹中知華」インスタグラム（@daisuke_motoki2）
