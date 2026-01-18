「ずっと同じボブ」をアプデ！！【40・50代】にハマる♡「今っぽこなれボブ」

長年同じボブヘアをキープしている40・50代は、そろそろヘアスタイルのアップデートを検討してみませんか。重さを残す部分と動かして軽やかさを出す部分のバランスや、色味や質感を変化させることで、ぐっと今っぽくなれそう。今回はプロのヘアスタイリストさんたちのInstagram投稿から、40・50代にも似合いそうな「今っぽこなれボブ」を紹介します。

レイヤーカットで大胆アップデート

ぐっと今っぽい垢抜けた雰囲気でイメチェンしてみたいなら、大胆なレイヤーカットでアップデートするといいかも。ウェットな質感でラフに仕上げたスタイリングが、レイヤーの動きを引き立てて、こなれ感を引き出します。透明感を感じさせるグレージュ系の髪色なら、カッコイイ大人女性を目指せそう。

フェミニンに寄せるなら段差は控えめに

最初にご紹介したヘアスタイルよりやや短めの仕上がりながら、段差を控えめにすると、フェミニンに寄せられそう。顔の両サイドにボリュームをつくるゆるやかなひし形シルエットは、小顔効果にも期待できます。毛先は外ハネに、カラーリングは明るめのベージュで仕上げて、大人可愛い雰囲気です。

パーマをかけたミニボブでおしゃれ度アップ

首をすっきりと出す短さのミニボブもおすすめ。ふんわりとボリューム感もアップしそうな、大きめウェーブのパーマをかけて、おしゃれ度アップを狙ってみて。@shoki______hairさん曰く「白髪も目立ちにくく、肌なじみのいい暖色ブラウン」というカラーリングは、40・50代が選ぶべきかも。暖色系は、顔色を明るく元気な印象に演出してくれるはず。

控えめレイヤーでフレッシュな印象へ

「そこまで大きな変化は求めていない……」そんな人は、ごく低めの位置のレイヤーカットでアレンジをプラスしてみて。毛先が軽くなるだけで、新鮮なムードを呼び込めそう。軽く毛先を外ハネにスタイリングすれば、遊び心のあるヘアスタイルを楽しめるはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@altinaprivate_official様、@kitadani_koujiro様、@shoki______hair様、@osm1019様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里