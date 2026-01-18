有華が新曲「ピーナッツ」を1月21日(水)にデジタルリリースすることが決定した。加えて、全国7箇所を巡る弾き語りツアー＜YUKA HOME NOTE TOUR 2026＞の開催も発表となった。

新曲「ピーナッツ」は、7coのボーカルを務める芦田菜名子との共作。恋に振り回される繊細な感情を描いた、思わず口ずさみたくなるようなラブソングに仕上がっている。リリース発表にあわせ、Apple MusicとSpotifyではPre-add/saveも可能だ。

ツアー＜YUKA HOME NOTE TOUR 2026＞は4月24日（金）の横浜・mint hall公演を皮切りに、全国7箇所を巡るピアノ弾き語りスタイル。現在、オフィシャル第1次先行の受付も開始されている。

■＜YUKA HOME NOTE TOUR 2026＞ 04月24日(金)横浜・mint hall (18:30 / 19:00)

04月25日(土)宮城・仙台ルフラン (17:30 / 18:00)

05月09日(土)福岡・ROOMS (17:30 / 18:00)

05月10日(日)広島・Live Juke (17:30 / 18:00)

05月29日(金)大阪・Music Club JANUS (18:30 / 19:00)

05月30日(土)愛知・Sunset BLUE(17:30 / 18:00)

06月07日(日)東京・下北沢440 (13:00 / 13:30)

06月07日(日)東京・下北沢440 (17:30 / 18:00) ■【オフィシャル第1次先行】

受付期間：1月18日(日)20:00〜2月1日(日)23:59

URL：https://eplus.jp/yuka-home/