ÆüËÜ¿Í¤¬²¤½£1Éô¤Ø°ÜÀÒ¡Ä¥¯¥é¥Ö´´Éô¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡¡ÌóÈ¾Ç¯¤Î·ÀÌó¤â¡Ö±äÄ¹¤Î²ÄÇ½À¡×
WE¥ê¡¼¥°ºë¶Ì¤«¤é¥Á¡¼¥àÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿±àÅÄÍªÆà¤¬¥ª¥é¥ó¥ÀADO¥Ç¥ó¥Ï¡¼¥°²ÃÆþ
¡¡WE¥ê¡¼¥°¤Á¤Õ¤ìAS¥¨¥ë¥Õ¥§¥óºë¶Ì¤«¤é¥Á¡¼¥àÎ¥Ã¦¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿MF±àÅÄÍªÆà¤¬¡¢¥ª¥é¥ó¥À½÷»Ò¥ê¡¼¥°¤ÎADO¥Ç¥ó¥Ï¡¼¥°¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±àÅÄ¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±àÃæÅùÉô¡¢¹âÅùÉô¤«¤é¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¡£WE¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¿·³ã¤Ç2¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸å¤Ëºë¶Ì¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢2¥·¡¼¥º¥óÈ¾¤ò¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòµ¨¤Ï¸ø¼°Àï¤ÎÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢º£µ¨¤â¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤È¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥¢¡¼¥ÉÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ADO¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö´´Éô¤«¤é¤Î¡Ö¹¶·âÅªMF¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤ÏÃæÈ×¤ÎÂ¾¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£µ»½ÑÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢Ï¢·È¥×¥ì¡¼¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¹¶·â¿Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤È¥´¡¼¥ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤ÇËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Á¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤Î°ì¿Í¡£¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±àÅÄ¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³¤³°¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÀÌó¤Ïº£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ÎÌóÈ¾Ç¯¤À¤¬¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢Î¾¼Ô¤Ïº£¸å¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦Æ±¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ëÍ½Äê¡£Î¾¼Ô¤Ï·ÀÌó±äÄ¹¤Î²ÄÇ½À¤â¤¹¤Ç¤Ë»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ADO¤ÏÂ¾¥Á¡¼¥à¤è¤ê¾Ã²½»î¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Ï»ÃÄê¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±àÅÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤òÉâ¾å¤µ¤»¤ëµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë