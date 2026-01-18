愛知県豊田市のアパートで女性が殺害され部屋が放火された事件で、被害者は42歳の会社員の女性とわかりました。

遺体が見つかる2日前には、酔った男性が部屋に押しかけ、警察が駆けつけていました。

【写真を見る】遺体見つかる2日前に「開けろこの野郎」とドアたたく男性 殺人・放火事件との関連は？被害者は42歳会社員女性と判明 愛知・豊田市

この事件は、おととい夜からきのう未明にかけて豊田市東新町の3階建てアパートの一室で、住人とみられる女性が首を絞められて殺害され、部屋が放火されたものです。玄関は施錠されていました。

被害者は愛知県豊田市の小川晃子さん(42)とわかり、警察は捜査本部を設置し、逃げた人物の行方を追っています。

(近所の人)

「（同居する弟から）聞いた話だと『開けろこの野郎』とドアを思いっきりたたきながら叫んでいたみたい」

近所の人によりますと、遺体が見つかる2日前の朝には、小川さんの知人とみられる酒に酔った男性が「開けろ」と言いながら部屋のドアを叩き、警察が駆けつける騒ぎがあったということです。

また、この日の夜には同じ男性が大声を上げ、再び警察が対応にあたったということです。警察が事件との関連を調べています。