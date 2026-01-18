強打者揃いの侍ジャパンに韓国メディアが驚愕「パワーは歴代代表でも最強クラス」　セ本塁打王に関心「強烈なプレッシャーを与える存在だ」

阪神の主砲が初のWBCに挑む(C)Getty Images

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は、現在まで19名のメンバーが選出されている。1月16日には2度目のメンバー発表が行われ、近藤健介、周東佑京、牧秀悟、源田壮亮といった前回のV戦士の名前が並んだ。

【動画】甲子園の夜空に待った確信弾 佐藤輝明の歴史的な40号をチェック

また、昨季セ・リーグ本塁打王に輝いた佐藤輝明もメンバー入りを果たした。日本代表に長打力をもたらす存在として期待が高まるとともに、その打棒は、はやくも海外メディアでも大きな話題となっている。

韓国のスポーツ専門サイト『スポーツ朝鮮』では、日本代表の顔触れに対し、「打線は2023年大会よりもさらに強力になった」と評している。その理由として、これまで発表されたメンバーに加え、村上宗隆、岡本和真など代表入り有力のメジャーリーガーが加わるラインナップを想定し、「日米両リーグの本塁打王経験者が5人に上る」と指摘。前回出場の大谷翔平、村上、岡本、近藤に加え、佐藤も本塁打タイトル経験者であると説きながら、「パワーという点では、歴代代表でも最強クラスだ」などと分析する。

さらに同メディアは、村上、岡本、佐藤の守備ポジションが重なるとして、「井端監督の悩みは深い」と見込みながらも、3人の“同時起用”の可能性も主張。「攻撃力を最大化するべく、状況次第では佐藤が外野で起用される可能性もある」と論じており、さらに、「佐藤はプロ入り当初は外野手で後に三塁へ定着。昨季は三塁111試合、外野27試合に出場した」と説明する。